Stratos প্রাইস (STOS)
আজ Stratos (STOS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00511766, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান STOS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি STOS-এর জন্য $ 0.00511766।
Stratos বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 198,688 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 38.80M STOS। গত 24 ঘণ্টায়, STOS এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00461145 (নিম্ন) এবং $ 0.00953422 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 5.18 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00101432।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, STOS গত ঘণ্টায় -0.96% এবং গত 7 দিনে +17.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 106.42-তে পৌঁছেছে।
Stratos এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 198.69K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 106.42। STOS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 38.80M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 512.07K।
-0.96%
+10.95%
+17.42%
+17.42%
আজকে, Stratos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00050492 ছিল।
গত 30 দিনে, Stratos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0021581320 ছিল।
গত 60 দিনে, Stratos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016170684 ছিল।
গত 90 দিনে, Stratos থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000001515291259324 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00050492
|+10.95%
|30 দিন
|$ +0.0021581320
|+42.17%
|60 দিন
|$ -0.0016170684
|-31.59%
|90 দিন
|$ +0.000001515291259324
|+0.00%
2040 সালে, Stratos এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে Stratos-এর মূল্য কত?
Stratos বর্তমানে Tk0.6296294445702136344000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 10.94%। এই লাইভ দামটি সত্যিকারের সময়ের বাজারের ক্রিয়াকলাপ এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাবের একটি ঝলক দেয়।
আজ STOS উপরে নাকি নিচে যাচ্ছে?
STOS গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন দেখিয়েছে, যা বাজার সাম্প্রতিক খবর, ট্রেডিং ভলিউম এবং Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem ইকোসিস্টেমের উন্নয়নের প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
আজ Stratos কতটা জনপ্রিয়?
োকেনটি ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা দেখায় কতজন ট্রেডার সক্রিয়ভাবে STOS কিনছে বা বিক্রি করছে।
Stratos অন্যান্য ক্রিপ্টো অ্যাসেট থেকে কীভাবে আলাদা?
Entertainment,Infrastructure,Smart Contract Platform,Storage,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,DePIN,Osmosis Ecosystem ক্যাটাগরির অংশ এবং -- নেটওয়ার্কে নির্মিত, STOS তার ইকোসিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট উপযোগিতা এবং ভূমিকা প্রদান করে, যা পেমেন্ট, স্টেকিং, গভর্নেন্স বা অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
বাজারে কতটা STOS রয়েছে?
আজ প্রচলিত টোকেনের সংখ্যা হল 38800874.0, যা টোকেনের স্বল্পতা এবং সামগ্রিক বাজার মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।
Stratos-এর সর্বকালের উচ্চ ও নিম্ন দাম কত?
টোকেনটির সর্বোচ্চ রেকর্ড করা দাম (ATH) হল Tk637.2991802647512000, আর সর্বনিম্ন পয়েন্ট (ATL) হল Tk0.1247925298313016288000, যা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগকারীদের দামের চক্র মূল্যায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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