Spacemesh প্রাইস ($SMH)
Spacemesh($SMH) বর্তমানে 0.00310043USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 222.77KUSD। $SMH থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ $SMH থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। $SMH এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Spacemesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00060031 ছিল।
গত 30 দিনে, Spacemesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0005633161 ছিল।
গত 60 দিনে, Spacemesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0023062877 ছিল।
গত 90 দিনে, Spacemesh থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.022854352781175512 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00060031
|+24.01%
|30 দিন
|$ -0.0005633161
|-18.16%
|60 দিন
|$ -0.0023062877
|-74.38%
|90 দিন
|$ -0.022854352781175512
|-88.05%
Spacemesh এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.00%
+24.01%
-13.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration.
Spacemesh ($SMH) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। $SMHটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
