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Semantic Layer-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00212606 USD। 42-এর মার্কেট ক্যাপ 315,011 USD। 42-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Semantic Layer-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00212606 USD। 42-এর মার্কেট ক্যাপ 315,011 USD। 42-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

42 সম্পর্কে আরও

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Semantic Layer প্রাইস (42)

তালিকাভুক্ত নয়

1 42 থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00212611
$0.00212611$0.00212611
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Semantic Layer (42) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:19:44 (UTC+8)

Semantic Layer-এর আজকের প্রাইস

আজ Semantic Layer (42)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00212606, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.45% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান 42 থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি 42-এর জন্য $ 0.00212606

Semantic Layer বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 315,011 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 148.17M 42। গত 24 ঘণ্টায়, 42 এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00209968 (নিম্ন) এবং $ 0.00224212 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.246045 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00113916

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, 42 গত ঘণ্টায় -0.45% এবং গত 7 দিনে -5.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 202.67-তে পৌঁছেছে।

Semantic Layer (42) এর মার্কেট তথ্য

$ 315.01K
$ 315.01K$ 315.01K

$ 202.67
$ 202.67$ 202.67

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

148.17M
148.17M 148.17M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Semantic Layer এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 315.01K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 202.67। 42 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 148.17M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.13M

Semantic Layer-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00209968
$ 0.00209968$ 0.00209968
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00224212
$ 0.00224212$ 0.00224212
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00209968
$ 0.00209968$ 0.00209968

$ 0.00224212
$ 0.00224212$ 0.00224212

$ 0.246045
$ 0.246045$ 0.246045

$ 0.00113916
$ 0.00113916$ 0.00113916

-0.45%

+0.45%

-5.04%

-5.04%

Semantic Layer (42) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Semantic Layer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Semantic Layer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0006323895 ছিল।
গত 60 দিনে, Semantic Layer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010487122 ছিল।
গত 90 দিনে, Semantic Layer থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000024033482322 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.45%
30 দিন$ -0.0006323895-29.74%
60 দিন$ -0.0010487122-49.32%
90 দিন$ -0.000000024033482322-0.00%

Semantic Layer এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Semantic Layer (42) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, 42 এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Semantic Layer (42) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Semantic Layer এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Semantic Layer এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? 42 এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Semantic Layer প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Semantic Layer (42) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemInfrastructure

Semantic Layer সম্পর্কে

বর্তমানে Semantic Layer কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk0.2615864134096733352000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 0.44%।

42 কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Infrastructure,BNB Chain Ecosystem,MEV Protection,Binance Alpha Spotlight প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

Semantic Layer বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

42 সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

148166667.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

Semantic Layer এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk30.27291284694838140000 এবং ATL Tk0.1401600983508289872000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ Semantic Layer কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Semantic Layer সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 02:19:44 (UTC+8)

Semantic Layer (42) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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