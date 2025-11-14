বিনিময়DEX+
Salute-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00005401 USD। SLT-এর মার্কেট ক্যাপ 5,386,953 USD। SLT থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

Salute লোগো

Salute প্রাইস (SLT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SLT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

--
----
-6.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে।
USD
Salute (SLT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:46:25 (UTC+8)

Salute-এর আজকের প্রাইস

আজ Salute (SLT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00005401, যা গত 24 ঘণ্টায় 7.21% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SLT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SLT-এর জন্য $ 0.00005401

Salute বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 5,386,953 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 100.00B SLT। গত 24 ঘণ্টায়, SLT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00005282 (নিম্ন) এবং $ 0.00005821 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00028934 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00002581

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SLT গত ঘণ্টায় +0.65% এবং গত 7 দিনে -10.04% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Salute (SLT) এর মার্কেট তথ্য

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

--
----

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Salute এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 5.39M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SLT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 100.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 5.39M

Salute-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00005282
$ 0.00005282$ 0.00005282
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00005821
$ 0.00005821$ 0.00005821
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00005282
$ 0.00005282$ 0.00005282

$ 0.00005821
$ 0.00005821$ 0.00005821

$ 0.00028934
$ 0.00028934$ 0.00028934

$ 0.00002581
$ 0.00002581$ 0.00002581

+0.65%

-7.21%

-10.04%

-10.04%

Salute (SLT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Salute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Salute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000102374 ছিল।
গত 60 দিনে, Salute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000263421 ছিল।
গত 90 দিনে, Salute থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0-7.21%
30 দিন$ -0.0000102374-18.95%
60 দিন$ -0.0000263421-48.77%
90 দিন$ 0--

Salute এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Salute (SLT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SLT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Salute (SLT) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Salute এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Salute এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SLT এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Salute এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Salute সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Salute-এর মূল্য কত হবে?
যদি Salute বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Salute-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-14 23:46:25 (UTC+8)

