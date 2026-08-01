RAXOL প্রাইস (RAXOL)
আজ RAXOL (RAXOL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.0013094, যা গত 24 ঘণ্টায় 65.30% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান RAXOL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি RAXOL-এর জন্য $ 0.0013094।
RAXOL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 1,309,832 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00B RAXOL। গত 24 ঘণ্টায়, RAXOL এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0.00135156 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00409227 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, RAXOL গত ঘণ্টায় +1.84% এবং গত 7 দিনে +35.79% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 101.37K-তে পৌঁছেছে।
RAXOL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.31M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 101.37K। RAXOL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.31M।
+1.84%
+65.30%
+35.79%
+35.79%
আজকে, RAXOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00051726 ছিল।
গত 30 দিনে, RAXOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004782328 ছিল।
গত 60 দিনে, RAXOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, RAXOL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006348853895546 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00051726
|+65.30%
|30 দিন
|$ -0.0004782328
|-36.52%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ +0.0000006348853895546
|+0.00%
2040 সালে, RAXOL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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বর্তমানে RAXOL কী ট্রেড করছে?
বর্তমান দাম: Tk0.161085156650459552000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 65.29%।
RAXOL কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?
প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Artificial Intelligence (AI),AI Agents,Robinhood Ecosystem প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।
RAXOL বাজার কতটা তরল?
--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।
RAXOL সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?
1000000000.0 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।
RAXOL এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?
এর ATH Tk0.5034397082678907216000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।
আজ RAXOL কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?
এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।
-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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