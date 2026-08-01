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pathUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। PATHUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 31,107,938 USD। PATHUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!pathUSD-এর আজকের লাইভ প্রাইস 1.003 USD। PATHUSD-এর মার্কেট ক্যাপ 31,107,938 USD। PATHUSD-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

PATHUSD সম্পর্কে আরও

PATHUSD প্রাইসের তথ্য

PATHUSD কী

PATHUSD টোকেনোমিক্স

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pathUSD প্রাইস (PATHUSD)

তালিকাভুক্ত নয়

1 PATHUSD থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$1.005
$1.005$1.005
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
pathUSD (PATHUSD) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:15:23 (UTC+8)

pathUSD-এর আজকের প্রাইস

আজ pathUSD (PATHUSD)-এর লাইভ প্রাইস $ 1.003, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.64% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PATHUSD থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PATHUSD-এর জন্য $ 1.003

pathUSD বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 31,107,938 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 31.10M PATHUSD। গত 24 ঘণ্টায়, PATHUSD এর ট্রেড হয়েছে $ 0.985339 (নিম্ন) এবং $ 1.029 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.072 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.954994

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PATHUSD গত ঘণ্টায় -0.08% এবং গত 7 দিনে +0.81% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 357.95K-তে পৌঁছেছে।

pathUSD (PATHUSD) এর মার্কেট তথ্য

$ 31.11M
$ 31.11M$ 31.11M

$ 357.95K
$ 357.95K$ 357.95K

$ 31.11M
$ 31.11M$ 31.11M

31.10M
31.10M 31.10M

31,095,783.509981
31,095,783.509981 31,095,783.509981

pathUSD এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 31.11M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 357.95K। PATHUSD এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 31.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 31095783.509981। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 31.11M

pathUSD-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.985339
$ 0.985339$ 0.985339
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.985339
$ 0.985339$ 0.985339

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 0.954994
$ 0.954994$ 0.954994

-0.08%

-0.63%

+0.81%

+0.81%

pathUSD (PATHUSD) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, pathUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.006416590066400607 ছিল।
গত 30 দিনে, pathUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001120351 ছিল।
গত 60 দিনে, pathUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0016323825 ছিল।
গত 90 দিনে, pathUSD থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001986899051288 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.006416590066400607-0.63%
30 দিন$ +0.0001120351+0.01%
60 দিন$ -0.0016323825-0.16%
90 দিন$ +0.0001986899051288+0.00%

pathUSD এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য pathUSD (PATHUSD) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, PATHUSD এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
pathUSD (PATHUSD) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, pathUSD এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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pathUSD সম্পর্কে

আজ pathUSD-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, pathUSD Tk123.39118078540624000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে -0.63%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

PATHUSD-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

pathUSD-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

pathUSD-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

PATHUSD আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk121.21848722224466512000 থেকে Tk126.58975576090032000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

PATHUSD-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা pathUSD-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Stablecoins,USD Stablecoin,Tempo Ecosystem অ্যাসেট হিসেবে, PATHUSD-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: pathUSD সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:15:23 (UTC+8)

pathUSD (PATHUSD) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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