Passage প্রাইস (PASG)
Passage(PASG) বর্তমানে 0.00119338USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.52MUSD। PASG থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ PASG থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। PASG এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Passage থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00011387 ছিল।
গত 30 দিনে, Passage থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000501825 ছিল।
গত 60 দিনে, Passage থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000665768 ছিল।
গত 90 দিনে, Passage থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000674640921459983 ছিল।
Passage এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-2.47%
+10.55%
+7.83%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection. With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
|1 PASG থেকে VND
₫31.4037947
|1 PASG থেকে AUD
A$0.0018258714
|1 PASG থেকে GBP
￡0.0008831012
|1 PASG থেকে EUR
€0.001014373
|1 PASG থেকে USD
$0.00119338
|1 PASG থেকে MYR
RM0.0050599312
|1 PASG থেকে TRY
₺0.0485347646
|1 PASG থেকে JPY
¥0.17542686
|1 PASG থেকে ARS
ARS$1.58063181
|1 PASG থেকে RUB
₽0.0954584662
|1 PASG থেকে INR
₹0.1046832936
|1 PASG থেকে IDR
Rp19.2480618214
|1 PASG থেকে KRW
₩1.6574616144
|1 PASG থেকে PHP
₱0.067724315
|1 PASG থেকে EGP
￡E.0.0579266652
|1 PASG থেকে BRL
R$0.0064800534
|1 PASG থেকে CAD
C$0.0016349306
|1 PASG থেকে BDT
৳0.1448047292
|1 PASG থেকে NGN
₦1.8275301982
|1 PASG থেকে UAH
₴0.0492985278
|1 PASG থেকে VES
Bs0.15275264
|1 PASG থেকে CLP
$1.15280508
|1 PASG থেকে PKR
Rs0.3381561568
|1 PASG থেকে KZT
₸0.6440194508
|1 PASG থেকে THB
฿0.0385700416
|1 PASG থেকে TWD
NT$0.035682062
|1 PASG থেকে AED
د.إ0.0043797046
|1 PASG থেকে CHF
Fr0.000954704
|1 PASG থেকে HKD
HK$0.0093560992
|1 PASG থেকে MAD
.د.م0.0107881552
|1 PASG থেকে MXN
$0.0221610666
|1 PASG থেকে PLN
zł0.0043439032
|1 PASG থেকে RON
лв0.005191203
|1 PASG থেকে SEK
kr0.0114206466
|1 PASG থেকে BGN
лв0.0019929446
|1 PASG থেকে HUF
Ft0.4049377016
|1 PASG থেকে CZK
Kč0.0250371124
|1 PASG থেকে KWD
د.ك0.0003639809
|1 PASG থেকে ILS
₪0.0040932934