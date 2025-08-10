Origin Sonic প্রাইস (OS)
Origin Sonic(OS) বর্তমানে 0.318012USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.02MUSD। OS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন।
আজকে, Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0049991 ছিল।
গত 30 দিনে, Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0242662872 ছিল।
গত 60 দিনে, Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0637091566 ছিল।
গত 90 দিনে, Origin Sonic থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2552747315847032 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0049991
|+1.60%
|30 দিন
|$ -0.0242662872
|-7.63%
|60 দিন
|$ -0.0637091566
|-20.03%
|90 দিন
|$ -0.2552747315847032
|-44.52%
Origin Sonic এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.29%
+1.60%
+9.78%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.
Origin Sonic (OS) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। OSটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
