OpenZK Network প্রাইস (OZK)
আজ OpenZK Network (OZK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OZK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OZK-এর জন্য $ 0।
OpenZK Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 70,340 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.38B OZK। গত 24 ঘণ্টায়, OZK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00312993 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OZK গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +5.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
OpenZK Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 70.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OZK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.38B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 240.70K।
+0.01%
+0.60%
+5.00%
+5.00%
আজকে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.60%
|30 দিন
|$ 0
|+30.66%
|60 দিন
|$ 0
|-19.37%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, OpenZK Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!
OpenZK নেটওয়ার্ক কী সম্পর্কে?
OpenZK নেটওয়ার্ক হল ZK Rollup প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি Layer 2 সমাধান, যা Ethereum-এর স্কেলেবিলিটি, খরচ এবং পারফরম্যান্সের সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একই সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য স্টেকিং এবং রেস্টেকিং ফিচারগুলো একীভূত করে। OpenZK নেটওয়ার্ক একটি দক্ষ, নিরাপদ এবং কম খরচের ট্রানজেকশন প্রসেসিং পরিবেশ প্রদান করে, বিশেষ করে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi), রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট, NFT, গেমিং এবং ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
OpenZK নেটওয়ার্ককে অনন্য করে তোলে কী?
OpenZK তার নেটওয়ার্কে একটি টেকসই রিওয়ার্ড মেকানিজম উদ্ভাবনীভাবে একীভূত করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের ETH সহজেই স্টেক এবং ব্রিজ করতে পারেন, এবং অন্তর্নিহিত ETH-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টেকিং এবং রেস্টেকিং রিওয়ার্ড উপার্জন করতে পারেন। ব্যবহারকারীরা ozETH পান, যা তাদের স্টেক/রেস্টেক ETH পজিশন এবং সংশ্লিষ্ট রিওয়ার্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে একটি লিকুইড টোকেন।
OpenZK নেটওয়ার্কের আগামী পরিকল্পনা কী?
OpenZK নেটওয়ার্ক একটি স্টেবলকয়েন রিওয়ার্ড এবং ইনসেনটিভ ফিচার চালু করছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো স্টেক এবং ব্রিজ করে নেটওয়ার্কে যোগ করতে পারেন, এবং পজিশন এবং সংশ্লিষ্ট রিওয়ার্ডের জন্য ozUSD নামক একটি রেফারেন্স টোকেন উৎপাদন করতে পারেন, যা ব্যবহারকারীদের তাদের স্টেবলকয়েন হোল্ডিংয়ের উপযোগিতা সর্বোচ্চ করার উপায় প্রদান করে।
কোনটির বর্তমান দাম OpenZK Network?
OpenZK Network (OZK) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
OpenZK Network বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
OpenZK Network বর্তমানে বাজারে #5772 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk8653375.52985590720000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
OZK এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
OZK এর প্রচলিত সরবরাহ হল 4383427000.111128 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
OpenZK Network এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, OpenZK Network এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
OpenZK Network এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
OpenZK Network এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.3850506066556994544000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে OZK এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
OpenZK Network এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 0.60% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
MEXC-তে উপলভ্য মার্কেট ডেটা সহ শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি
মার্কেটের মনোযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে আকর্ষণ করা বর্তমানে ট্রেন্ডিং ক্রিপ্টোকারেন্সি
ট্রেডিংয়ের জন্য উপলব্ধ সম্প্রতি লিস্টেড ক্রিপ্টোকারেন্সি
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।