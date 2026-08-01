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OpenZK Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OZK-এর মার্কেট ক্যাপ 70,340 USD। OZK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!OpenZK Network-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। OZK-এর মার্কেট ক্যাপ 70,340 USD। OZK-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

OZK সম্পর্কে আরও

OZK প্রাইসের তথ্য

OZK কী

OZK হোয়াইটপেপার

OZK অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

OZK টোকেনোমিক্স

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OpenZK Network প্রাইস (OZK)

তালিকাভুক্ত নয়

1 OZK থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00001605
$0.00001605$0.00001605
+0.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
OpenZK Network (OZK) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:06:00 (UTC+8)

OpenZK Network-এর আজকের প্রাইস

আজ OpenZK Network (OZK)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.60% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OZK থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OZK-এর জন্য $ 0

OpenZK Network বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 70,340 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.38B OZK। গত 24 ঘণ্টায়, OZK এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00312993 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OZK গত ঘণ্টায় +0.01% এবং গত 7 দিনে +5.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

OpenZK Network (OZK) এর মার্কেট তথ্য

$ 70.34K
$ 70.34K$ 70.34K

--
----

$ 240.70K
$ 240.70K$ 240.70K

4.38B
4.38B 4.38B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

OpenZK Network এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 70.34K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। OZK এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.38B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 240.70K

OpenZK Network-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00312993
$ 0.00312993$ 0.00312993

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+0.60%

+5.00%

+5.00%

OpenZK Network (OZK) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, OpenZK Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.60%
30 দিন$ 0+30.66%
60 দিন$ 0-19.37%
90 দিন$ 0--

OpenZK Network এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য OpenZK Network (OZK) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, OZK এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
OpenZK Network (OZK) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, OpenZK Network এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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OpenZK Network সম্পর্কে

OpenZK নেটওয়ার্ক কী সম্পর্কে?

OpenZK নেটওয়ার্ক হল ZK Rollup প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি Layer 2 সমাধান, যা Ethereum-এর স্কেলেবিলিটি, খরচ এবং পারফরম্যান্সের সীমাবদ্ধতাগুলো মোকাবিলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একই সাথে ব্যবহারকারীদের জন্য স্টেকিং এবং রেস্টেকিং ফিচারগুলো একীভূত করে। OpenZK নেটওয়ার্ক একটি দক্ষ, নিরাপদ এবং কম খরচের ট্রানজেকশন প্রসেসিং পরিবেশ প্রদান করে, বিশেষ করে ডিসেন্ট্রালাইজড ফাইন্যান্স (DeFi), রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাসেট, NFT, গেমিং এবং ট্রেডিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।

OpenZK নেটওয়ার্ককে অনন্য করে তোলে কী?

OpenZK তার নেটওয়ার্কে একটি টেকসই রিওয়ার্ড মেকানিজম উদ্ভাবনীভাবে একীভূত করেছে, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাদের ETH সহজেই স্টেক এবং ব্রিজ করতে পারেন, এবং অন্তর্নিহিত ETH-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টেকিং এবং রেস্টেকিং রিওয়ার্ড উপার্জন করতে পারেন। ব্যবহারকারীরা ozETH পান, যা তাদের স্টেক/রেস্টেক ETH পজিশন এবং সংশ্লিষ্ট রিওয়ার্ডকে প্রতিনিধিত্ব করে একটি লিকুইড টোকেন।

OpenZK নেটওয়ার্কের আগামী পরিকল্পনা কী?

OpenZK নেটওয়ার্ক একটি স্টেবলকয়েন রিওয়ার্ড এবং ইনসেনটিভ ফিচার চালু করছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা সমর্থিত স্টেবলকয়েনগুলো স্টেক এবং ব্রিজ করে নেটওয়ার্কে যোগ করতে পারেন, এবং পজিশন এবং সংশ্লিষ্ট রিওয়ার্ডের জন্য ozUSD নামক একটি রেফারেন্স টোকেন উৎপাদন করতে পারেন, যা ব্যবহারকারীদের তাদের স্টেবলকয়েন হোল্ডিংয়ের উপযোগিতা সর্বোচ্চ করার উপায় প্রদান করে।

কোনটির বর্তমান দাম OpenZK Network?

OpenZK Network (OZK) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।

OpenZK Network বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?

OpenZK Network বর্তমানে বাজারে #5772 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk8653375.52985590720000 বাজার মূলধন। এই র‍্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

OZK এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

OZK এর প্রচলিত সরবরাহ হল 4383427000.111128 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

OpenZK Network এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

গত ২৪ ঘন্টায়, OpenZK Network এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।

OpenZK Network এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?

OpenZK Network এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.3850506066556994544000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

আজকে OZK এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।

OpenZK Network এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?

গত ২৪ ঘন্টায় 0.60% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: OpenZK Network সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 01:06:00 (UTC+8)

OpenZK Network (OZK) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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