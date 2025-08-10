Nsure Network প্রাইস (NSURE)
Nsure Network(NSURE) বর্তমানে 0.00177993USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 42.23KUSD। NSURE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NSURE থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NSURE এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nsure Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Nsure Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008593914 ছিল।
গত 60 দিনে, Nsure Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0003542614 ছিল।
গত 90 দিনে, Nsure Network থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0002560699343113643 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-0.01%
|30 দিন
|$ +0.0008593914
|+48.28%
|60 দিন
|$ +0.0003542614
|+19.90%
|90 দিন
|$ +0.0002560699343113643
|+16.80%
Nsure Network এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.56%
-0.01%
+0.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.
Nsure Network (NSURE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। NSUREটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
