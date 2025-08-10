Nash প্রাইস (NEX)
Nash(NEX) বর্তমানে 0.131049USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.71MUSD। NEX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ NEX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। NEX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Nash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00366779 ছিল।
গত 30 দিনে, Nash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0580741153 ছিল।
গত 60 দিনে, Nash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0767820415 ছিল।
গত 90 দিনে, Nash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0272308643955348 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00366779
|+2.88%
|30 দিন
|$ +0.0580741153
|+44.31%
|60 দিন
|$ +0.0767820415
|+58.59%
|90 দিন
|$ +0.0272308643955348
|+26.23%
Nash এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+5.05%
+2.88%
+41.01%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life.
