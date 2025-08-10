Metropolis প্রাইস (METRO)
Metropolis(METRO) বর্তমানে 0.117059USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 585.32KUSD। METRO থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ METRO থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। METRO এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Metropolis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0061681 ছিল।
গত 30 দিনে, Metropolis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0460705243 ছিল।
গত 60 দিনে, Metropolis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0569639880 ছিল।
গত 90 দিনে, Metropolis থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4550927270440333 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0061681
|+5.56%
|30 দিন
|$ -0.0460705243
|-39.35%
|60 দিন
|$ -0.0569639880
|-48.66%
|90 দিন
|$ -0.4550927270440333
|-79.54%
Metropolis এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.38%
+5.56%
-2.95%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
Metropolis (METRO) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। METROটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
