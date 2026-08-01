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MattleFun-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00464024 USD। MATTLE-এর মার্কেট ক্যাপ 206,224 USD। MATTLE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!MattleFun-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00464024 USD। MATTLE-এর মার্কেট ক্যাপ 206,224 USD। MATTLE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

MATTLE সম্পর্কে আরও

MATTLE প্রাইসের তথ্য

MATTLE কী

MATTLE হোয়াইটপেপার

MATTLE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

MATTLE টোকেনোমিক্স

MATTLE প্রাইস পূর্বাভাস

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MattleFun প্রাইস (MATTLE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 MATTLE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00464518
$0.00464518$0.00464518
+0.02%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
MattleFun (MATTLE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:02:33 (UTC+8)

MattleFun-এর আজকের প্রাইস

আজ MattleFun (MATTLE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00464024, যা গত 24 ঘণ্টায় 2.40% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MATTLE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MATTLE-এর জন্য $ 0.00464024

MattleFun বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 206,224 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 44.35M MATTLE। গত 24 ঘণ্টায়, MATTLE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00450309 (নিম্ন) এবং $ 0.00473981 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.100965 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00407366

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MATTLE গত ঘণ্টায় +0.50% এবং গত 7 দিনে +4.02% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.58K-তে পৌঁছেছে।

MattleFun (MATTLE) এর মার্কেট তথ্য

$ 206.22K
$ 206.22K$ 206.22K

$ 1.58K
$ 1.58K$ 1.58K

$ 206.22K
$ 206.22K$ 206.22K

44.35M
44.35M 44.35M

44,353,819.709837
44,353,819.709837 44,353,819.709837

MattleFun এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 206.22K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.58K। MATTLE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 44.35M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 44353819.709837। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 206.22K

MattleFun-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00450309
$ 0.00450309$ 0.00450309
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00473981
$ 0.00473981$ 0.00473981
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00450309
$ 0.00450309$ 0.00450309

$ 0.00473981
$ 0.00473981$ 0.00473981

$ 0.100965
$ 0.100965$ 0.100965

$ 0.00407366
$ 0.00407366$ 0.00407366

+0.50%

+2.40%

+4.02%

+4.02%

MattleFun (MATTLE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, MattleFun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00010896 ছিল।
গত 30 দিনে, MattleFun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0013215524 ছিল।
গত 60 দিনে, MattleFun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0021999387 ছিল।
গত 90 দিনে, MattleFun থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000030868474906 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00010896+2.40%
30 দিন$ -0.0013215524-28.48%
60 দিন$ -0.0021999387-47.41%
90 দিন$ -0.000000030868474906-0.00%

MattleFun এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য MattleFun (MATTLE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, MATTLE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
MattleFun (MATTLE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, MattleFun এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MattleFun সম্পর্কে

MattleFun-এর বর্তমান দাম কত?

MattleFun Tk0.5707379156343524352000 দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 2.40% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

MATTLE-এর মার্কেট ক্যাপ এবং র‍্যাঙ্ক কত?

MATTLE-এর মার্কেট ক্যাপ Tk25365036.27264509952000 হওয়ায় এটি বিশ্বের #4421 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সি পরিবেশে এর উপস্থিতি প্রদর্শন করছে।

MattleFun-এর প্রতিদিন কত ট্রেডিং ভলিউম হয়?

গত ২৪ ঘন্টায় এটি Tk-- ভলিউম রেকর্ড করেছে, যা ট্রেডারদের মধ্যে জোরালো আগ্রহ এবং গভীর তরলতার পরিস্থিতি প্রদর্শন করছে।

MATTLE-এর প্রচলিত সরবরাহ কত?

উন্মুক্ত বাজারে 44353819.709837 টোকেন প্রচলিত রয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?

MattleFun Tk0.5538688086206524032000 এবং Tk0.5829847766285493888000 মধ্যে ওঠানামা করেছে, যা দৈনিক অস্থিরতা প্রদর্শন করছে।

MattleFun-এর ATH-এর সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk12.41844250556488320000 হওয়ায় এটি দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার একটি মানদণ্ড প্রদান করছে।

MATTLE-এর দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

মৌলিক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে সরবরাহের যান্ত্রিকতা, Gaming (GameFi),Solana Ecosystem ক্যাটাগরির মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের উন্নয়নের গতিবেগ।

MATTLE বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে কীভাবে আচরণ করে?

উচ্চ ভলিউমের সময়কালে তরলতা বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রেড আরও সঙ্কুচিত হয়। কম ভলিউমের সময়কালে গভীরতা কম থাকায় দামের ওঠানামা আরও অস্থির হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: MattleFun সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 00:02:33 (UTC+8)

MattleFun (MATTLE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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