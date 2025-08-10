Lux Token প্রাইস (LUX)
Lux Token(LUX) বর্তমানে 0.00265585USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 2.63MUSD। LUX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LUX থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LUX এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Lux Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Lux Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004471240 ছিল।
গত 60 দিনে, Lux Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0008146113 ছিল।
গত 90 দিনে, Lux Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0007051361716257607 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.79%
|30 দিন
|$ +0.0004471240
|+16.84%
|60 দিন
|$ -0.0008146113
|-30.67%
|90 দিন
|$ -0.0007051361716257607
|-20.98%
Lux Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.15%
+3.79%
+24.63%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
Lux Token (LUX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LUXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LUX থেকে VND
₫69.88869275
|1 LUX থেকে AUD
A$0.0040634505
|1 LUX থেকে GBP
￡0.001965329
|1 LUX থেকে EUR
€0.0022574725
|1 LUX থেকে USD
$0.00265585
|1 LUX থেকে MYR
RM0.011260804
|1 LUX থেকে TRY
₺0.1080134195
|1 LUX থেকে JPY
¥0.39040995
|1 LUX থেকে ARS
ARS$3.517673325
|1 LUX থেকে RUB
₽0.2124414415
|1 LUX থেকে INR
₹0.232971162
|1 LUX থেকে IDR
Rp42.8362843255
|1 LUX থেকে KRW
₩3.688656948
|1 LUX থেকে PHP
₱0.1507194875
|1 LUX থেকে EGP
￡E.0.128914959
|1 LUX থেকে BRL
R$0.0144212655
|1 LUX থেকে CAD
C$0.0036385145
|1 LUX থেকে BDT
৳0.322260839
|1 LUX থেকে NGN
₦4.0671421315
|1 LUX থেকে UAH
₴0.1097131635
|1 LUX থেকে VES
Bs0.3399488
|1 LUX থেকে CLP
$2.5655511
|1 LUX থেকে PKR
Rs0.752561656
|1 LUX থেকে KZT
₸1.433256011
|1 LUX থেকে THB
฿0.085837072
|1 LUX থেকে TWD
NT$0.079409915
|1 LUX থেকে AED
د.إ0.0097469695
|1 LUX থেকে CHF
Fr0.00212468
|1 LUX থেকে HKD
HK$0.020821864
|1 LUX থেকে MAD
.د.م0.024008884
|1 LUX থেকে MXN
$0.0493191345
|1 LUX থেকে PLN
zł0.009667294
|1 LUX থেকে RON
лв0.0115529475
|1 LUX থেকে SEK
kr0.0254164845
|1 LUX থেকে BGN
лв0.0044352695
|1 LUX থেকে HUF
Ft0.901183022
|1 LUX থেকে CZK
Kč0.055719733
|1 LUX থেকে KWD
د.ك0.00081003425
|1 LUX থেকে ILS
₪0.0091095655