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Keep3rV1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.907286 USD। KP3R-এর মার্কেট ক্যাপ 437,234 USD। KP3R-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Keep3rV1-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.907286 USD। KP3R-এর মার্কেট ক্যাপ 437,234 USD। KP3R-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

KP3R সম্পর্কে আরও

KP3R প্রাইসের তথ্য

KP3R কী

KP3R অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

KP3R টোকেনোমিক্স

KP3R প্রাইস পূর্বাভাস

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Keep3rV1 প্রাইস (KP3R)

তালিকাভুক্ত নয়

1 KP3R থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.9071
$0.9071$0.9071
+49.20%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Keep3rV1 (KP3R) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:09:20 (UTC+8)

Keep3rV1-এর আজকের প্রাইস

আজ Keep3rV1 (KP3R)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.907286, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.20% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KP3R থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KP3R-এর জন্য $ 0.907286

Keep3rV1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 437,234 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 481.91K KP3R। গত 24 ঘণ্টায়, KP3R এর ট্রেড হয়েছে $ 0.802123 (নিম্ন) এবং $ 0.921502 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1,995.53 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.489641

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KP3R গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +19.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 262.77-তে পৌঁছেছে।

Keep3rV1 (KP3R) এর মার্কেট তথ্য

$ 437.23K
$ 437.23K$ 437.23K

$ 262.77
$ 262.77$ 262.77

$ 437.23K
$ 437.23K$ 437.23K

481.91K
481.91K 481.91K

481,913.5082523857
481,913.5082523857 481,913.5082523857

Keep3rV1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 437.23K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 262.77। KP3R এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 481.91K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 481913.5082523857। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 437.23K

Keep3rV1-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.802123
$ 0.802123$ 0.802123
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.921502
$ 0.921502$ 0.921502
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.802123
$ 0.802123$ 0.802123

$ 0.921502
$ 0.921502$ 0.921502

$ 1,995.53
$ 1,995.53$ 1,995.53

$ 0.489641
$ 0.489641$ 0.489641

+0.09%

+0.20%

+19.67%

+19.67%

Keep3rV1 (KP3R) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00176677 ছিল।
গত 30 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0178483116 ছিল।
গত 60 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0404108813 ছিল।
গত 90 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000260031512556 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00176677+0.20%
30 দিন$ -0.0178483116-1.96%
60 দিন$ +0.0404108813+4.45%
90 দিন$ +0.0000260031512556+0.00%

Keep3rV1 এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Keep3rV1 (KP3R) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, KP3R এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Keep3rV1 (KP3R) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Keep3rV1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Keep3rV1 (KP3R) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Decentralized Finance (DeFi)Energi EcosystemEthereum Ecosystem

Keep3rV1 সম্পর্কে

Keep3rV1-এর বর্তমান দাম কত?

Keep3rV1-এর দাম Tk111.56934266624376272000 এবং আজকে এটি 0.20% পরিবর্তিত হয়েছে।

KP3R সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Keep3rV1-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে KP3R-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

KP3R-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk245391.1670308694456000 এবং ATL হল Tk60.21136059901978232000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 481913.5082523857 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Keep3rV1 সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:09:20 (UTC+8)

Keep3rV1 (KP3R) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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