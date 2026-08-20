Keep3rV1 প্রাইস (KP3R)
আজ Keep3rV1 (KP3R)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.907286, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.20% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান KP3R থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি KP3R-এর জন্য $ 0.907286।
Keep3rV1 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 437,234 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 481.91K KP3R। গত 24 ঘণ্টায়, KP3R এর ট্রেড হয়েছে $ 0.802123 (নিম্ন) এবং $ 0.921502 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1,995.53 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.489641।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, KP3R গত ঘণ্টায় +0.09% এবং গত 7 দিনে +19.67% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 262.77-তে পৌঁছেছে।
Keep3rV1 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 437.23K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 262.77। KP3R এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 481.91K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 481913.5082523857। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 437.23K।
+0.09%
+0.20%
+19.67%
+19.67%
আজকে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00176677 ছিল।
গত 30 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0178483116 ছিল।
গত 60 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0404108813 ছিল।
গত 90 দিনে, Keep3rV1 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000260031512556 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00176677
|+0.20%
|30 দিন
|$ -0.0178483116
|-1.96%
|60 দিন
|$ +0.0404108813
|+4.45%
|90 দিন
|$ +0.0000260031512556
|+0.00%
2040 সালে, Keep3rV1 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Keep3rV1-এর বর্তমান দাম কত?
Keep3rV1-এর দাম Tk111.56934266624376272000 এবং আজকে এটি 0.20% পরিবর্তিত হয়েছে।
KP3R সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?
বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।
Keep3rV1-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?
চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।
আজকে KP3R-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?
এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।
KP3R-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?
এর ATH হল Tk245391.1670308694456000 এবং ATL হল Tk60.21136059901978232000, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।
কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?
ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 481913.5082523857 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
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