Karbo লোগো

Karbo প্রাইস (KRB)

তালিকাভুক্ত নয়

Karbo (KRB) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.03220401
$0.03220401$0.03220401
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Karbo (KRB) এর প্রাইস

Karbo(KRB) বর্তমানে 0.03220401USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 325.20KUSD। KRB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Karbo এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
--
Karbo এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
10.10M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ KRB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। KRB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Karbo (KRB) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Karbo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Karbo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0069717076 ছিল।
গত 60 দিনে, Karbo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0083913763 ছিল।
গত 90 দিনে, Karbo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00944717706555028 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0069717076-21.64%
60 দিন$ -0.0083913763-26.05%
90 দিন$ -0.00944717706555028-22.68%

Karbo (KRB) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Karbo এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

--

--

-10.76%

Karbo (KRB) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 325.20K
$ 325.20K$ 325.20K

--
----

10.10M
10.10M 10.10M

Karbo (KRB) কী?

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

Karbo (KRB) এর টোকেনোমিক্স

Karbo (KRB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। KRBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

KRB থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 KRB থেকে VND
847.44852315
1 KRB থেকে AUD
A$0.0492721353
1 KRB থেকে GBP
0.0238309674
1 KRB থেকে EUR
0.0273734085
1 KRB থেকে USD
$0.03220401
1 KRB থেকে MYR
RM0.1365450024
1 KRB থেকে TRY
1.3097370867
1 KRB থেকে JPY
¥4.73398947
1 KRB থেকে ARS
ARS$42.654211245
1 KRB থেকে RUB
2.5759987599
1 KRB থেকে INR
2.8249357572
1 KRB থেকে IDR
Rp519.4194434103
1 KRB থেকে KRW
44.7275054088
1 KRB থেকে PHP
1.8275775675
1 KRB থেকে EGP
￡E.1.5631826454
1 KRB থেকে BRL
R$0.1748677743
1 KRB থেকে CAD
C$0.0441194937
1 KRB থেকে BDT
3.9076345734
1 KRB থেকে NGN
49.3168988739
1 KRB থেকে UAH
1.3303476531
1 KRB থেকে VES
Bs4.12211328
1 KRB থেকে CLP
$31.10907366
1 KRB থেকে PKR
Rs9.1253282736
1 KRB থেকে KZT
17.3792160366
1 KRB থেকে THB
฿1.0408336032
1 KRB থেকে TWD
NT$0.962899899
1 KRB থেকে AED
د.إ0.1181887167
1 KRB থেকে CHF
Fr0.025763208
1 KRB থেকে HKD
HK$0.2524794384
1 KRB থেকে MAD
.د.م0.2911242504
1 KRB থেকে MXN
$0.5980284657
1 KRB থেকে PLN
0.1172225964
1 KRB থেকে RON
лв0.1400874435
1 KRB থেকে SEK
kr0.3081923757
1 KRB থেকে BGN
лв0.0537806967
1 KRB থেকে HUF
Ft10.9274646732
1 KRB থেকে CZK
0.6756401298
1 KRB থেকে KWD
د.ك0.00982222305
1 KRB থেকে ILS
0.1104597543