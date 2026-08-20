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JunoCash-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.054708 USD। JUNO-এর মার্কেট ক্যাপ 106,751 USD। JUNO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!JunoCash-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.054708 USD। JUNO-এর মার্কেট ক্যাপ 106,751 USD। JUNO-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

JUNO সম্পর্কে আরও

JUNO প্রাইসের তথ্য

JUNO কী

JUNO হোয়াইটপেপার

JUNO অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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JunoCash প্রাইস (JUNO)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JUNO থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.054596
$0.054596$0.054596
+10.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
JunoCash (JUNO) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:00:37 (UTC+8)

JunoCash-এর আজকের প্রাইস

আজ JunoCash (JUNO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.054708, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.14% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JUNO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JUNO-এর জন্য $ 0.054708

JunoCash বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 106,751 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.95M JUNO। গত 24 ঘণ্টায়, JUNO এর ট্রেড হয়েছে $ 0.04966867 (নিম্ন) এবং $ 0.064821 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.389901 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01105439

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JUNO গত ঘণ্টায় +0.03% এবং গত 7 দিনে +3.61% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 17.27K-তে পৌঁছেছে।

JunoCash (JUNO) এর মার্কেট তথ্য

$ 106.75K
$ 106.75K$ 106.75K

$ 17.27K
$ 17.27K$ 17.27K

$ 171.33K
$ 171.33K$ 171.33K

1.95M
1.95M 1.95M

1,954,681.24990004
1,954,681.24990004 1,954,681.24990004

JunoCash এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 106.75K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 17.27K। JUNO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.95M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1954681.24990004। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 171.33K

JunoCash-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.04966867
$ 0.04966867$ 0.04966867
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.064821
$ 0.064821$ 0.064821
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.04966867
$ 0.04966867$ 0.04966867

$ 0.064821
$ 0.064821$ 0.064821

$ 0.389901
$ 0.389901$ 0.389901

$ 0.01105439
$ 0.01105439$ 0.01105439

+0.03%

+10.14%

+3.61%

+3.61%

JunoCash (JUNO) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, JunoCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00503874 ছিল।
গত 30 দিনে, JunoCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0254896717 ছিল।
গত 60 দিনে, JunoCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0318386007 ছিল।
গত 90 দিনে, JunoCash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000000130068673186 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00503874+10.14%
30 দিন$ -0.0254896717-46.59%
60 দিন$ -0.0318386007-58.19%
90 দিন$ +0.000000130068673186+0.00%

JunoCash এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য JunoCash (JUNO) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JUNO এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
JunoCash (JUNO) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, JunoCash এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

JunoCash সম্পর্কে

বর্তমানে JunoCash কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk6.72746586918002016000, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 10.14%।

JUNO কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Privacy Coins,Base Ecosystem,Privacy প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

JunoCash বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

JUNO সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

1954681.24990004 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

JunoCash এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk47.94629066789425752000 এবং ATL Tk1.3593630077795737928000 প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ JunoCash কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: JunoCash সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 23:00:37 (UTC+8)

JunoCash (JUNO) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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