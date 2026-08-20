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JuliaOS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JOS-এর মার্কেট ক্যাপ 47,619 USD। JOS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!JuliaOS-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। JOS-এর মার্কেট ক্যাপ 47,619 USD। JOS-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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JuliaOS প্রাইস (JOS)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JOS থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00004729
$0.00004729$0.00004729
+11.90%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
JuliaOS (JOS) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:59:53 (UTC+8)

JuliaOS-এর আজকের প্রাইস

আজ JuliaOS (JOS)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JOS থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JOS-এর জন্য $ 0

JuliaOS বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 47,619 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 999.36M JOS। গত 24 ঘণ্টায়, JOS এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.021793 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JOS গত ঘণ্টায় +0.62% এবং গত 7 দিনে +12.11% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

JuliaOS (JOS) এর মার্কেট তথ্য

$ 47.62K
$ 47.62K$ 47.62K

--
----

$ 47.62K
$ 47.62K$ 47.62K

999.36M
999.36M 999.36M

999,361,958.93593
999,361,958.93593 999,361,958.93593

JuliaOS এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 47.62K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। JOS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 999.36M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999361958.93593। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 47.62K

JuliaOS-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.021793
$ 0.021793$ 0.021793

$ 0
$ 0$ 0

+0.62%

+11.08%

+12.11%

+12.11%

JuliaOS (JOS) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, JuliaOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, JuliaOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, JuliaOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, JuliaOS থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+11.08%
30 দিন$ 0+15.78%
60 দিন$ 0+15.11%
90 দিন$ 0--

JuliaOS এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য JuliaOS (JOS) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JOS এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
JuliaOS (JOS) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, JuliaOS এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে JuliaOS এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JOS এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, JuliaOS প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

JuliaOS সম্পর্কে

জুলিয়াওএস হল এআই এজেন্ট এবং সোয়ার্মের জন্য একটি উচ্চ-পারফরম্যান্স, ওপেন-সোর্স অপারেটিং সিস্টেম, যা Web3-এ স্বায়ত্তশাসিত সফটওয়্যারের পরবর্তী যুগকে চালিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জুলিয়া প্রোগ্রামিং ভাষার সাথে তৈরি, এটি DeFi, ট্রেডিং, গভর্নেন্স এবং আরও অনেক কিছুর জন্য বুদ্ধিমান এজেন্টগুলির রিয়েল-টাইম, ক্রস-চেইন এক্সিকিউশন সক্ষম করে। জুলিয়াওএস একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার লেয়ার যেখানে মডুলার এজেন্টগুলি প্রকৃতিতে সোয়ার্মের মতো সমন্বয় করে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই জটিল কাজ সমাধান করে।

JuliaOS-এর বাস্তব দাম কত?

JuliaOS Tk দামে ট্রেড করছে, যা গত ২৪ ঘন্টায় 11.07% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। এই রিয়েল-টাইম তথ্য একাধিক স্পট মার্কেট থেকে সংগৃহীত ডেটা মিলিয়ে প্রতিফলিত হয়।

JOS-এর আজকের অস্থিরতা কত?

JOS-এর গত ২৪ ঘন্টার মধ্যে দামের অস্থিরতা --%। উচ্চ অস্থিরতা দ্রুত দামের পরিবর্তন দেখায়, আর নিম্ন অস্থিরতা স্থিতিশীলতার ইঙ্গিত দেয়।

JuliaOS-এর ২৪ ঘন্টার ট্রেডিং রেঞ্জ কত?

টোকেনটি Tk (নিম্ন) থেকে Tk (উচ্চ) পর্যন্ত ওঠানামা করেছে। ট্রেডাররা এটি দৈনিক গতিবিধি এবং বাজারের শক্তি মূল্যায়নে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

JOS কত ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, JOS Tk-- ট্রেডিং কার্যকলাপ সংগ্রহ করেছে, যা বাজার এই অ্যাসেটের সঙ্গে কতটা সক্রিয়ভাবে জড়িত তা দেখায়।

বর্তমান দাম এর এটিএইচ এবং এটিএলের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

সর্বকালীন উচ্চতম দাম Tk2.67981394953741364000, আর সর্বকালীন নিম্নতম দাম Tk। বর্তমান দাম এই স্তরগুলোর সঙ্গে তুলনা করে ট্রেডাররা দীর্ঘমেয়াদী চক্র বুঝতে পারে।

JuliaOS-এর বাজারের তরলতা কতটা শক্তিশালী?

তরলতার শক্তি --/১০০ রেটিং পাওয়া গেছে, যা অর্ডার বুকের গভীরতা এবং সক্রিয় ট্রেডিং সেশনে সহজে কার্যকর হওয়ার সুবিধা দেখায়।

JOS অন্যান্য Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework টোকেনের সঙ্গে তুলনা করলে কেমন?

Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,AI Framework ক্যাটাগরিতে, JOS প্রতিযোগিতামূলক পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে, যা Tk-- তরলতা এবং ট্রেডারদের চলমান আগ্রহ দ্বারা সমর্থিত।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: JuliaOS সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:59:53 (UTC+8)

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সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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