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jesse-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00152882 USD। JESSE-এর মার্কেট ক্যাপ 836,234 USD। JESSE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!jesse-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00152882 USD। JESSE-এর মার্কেট ক্যাপ 836,234 USD। JESSE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

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jesse প্রাইস (JESSE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 JESSE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00153316
$0.00153316$0.00153316
+0.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
jesse (JESSE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:56:46 (UTC+8)

jesse-এর আজকের প্রাইস

আজ jesse (JESSE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00152882, যা গত 24 ঘণ্টায় 10.55% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান JESSE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি JESSE-এর জন্য $ 0.00152882

jesse বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 836,234 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 547.91M JESSE। গত 24 ঘণ্টায়, JESSE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0013764 (নিম্ন) এবং $ 0.00156387 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01620661 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, JESSE গত ঘণ্টায় +0.15% এবং গত 7 দিনে +2.68% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 38.35K-তে পৌঁছেছে।

jesse (JESSE) এর মার্কেট তথ্য

$ 836.23K
$ 836.23K$ 836.23K

$ 38.35K
$ 38.35K$ 38.35K

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

547.91M
547.91M 547.91M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

jesse এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 836.23K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 38.35K। JESSE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 547.91M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 1.53M

jesse-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0013764
$ 0.0013764$ 0.0013764
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00156387
$ 0.00156387$ 0.00156387
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0013764
$ 0.0013764$ 0.0013764

$ 0.00156387
$ 0.00156387$ 0.00156387

$ 0.01620661
$ 0.01620661$ 0.01620661

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

+10.55%

+2.68%

+2.68%

jesse (JESSE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, jesse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00014595 ছিল।
গত 30 দিনে, jesse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001511944 ছিল।
গত 60 দিনে, jesse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0011979507 ছিল।
গত 90 দিনে, jesse থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000002239132595 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00014595+10.55%
30 দিন$ -0.0001511944-9.88%
60 দিন$ +0.0011979507+78.36%
90 দিন$ -0.000000002239132595-0.00%

jesse এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য jesse (JESSE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, JESSE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
jesse (JESSE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, jesse এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে jesse এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? JESSE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, jesse প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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jesse (JESSE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Base EcosystemBase NativeMeme

jesse সম্পর্কে

jesse-এর বাস্তব দাম কত?

বর্তমান মূল্যায়ন Tk0.1879939963443210536000 এ, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 10.55% পরিবর্তন দেখাচ্ছে।

বাজারের মনোভাব JESSE-কে কীভাবে প্রভাবিত করে?

মনোভাব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, শিল্পের খবর এবং -- ইকোসিস্টেমের বিভিন্ন উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। ইতিবাচক মনোভাব প্রায়শই বাড়তি আয়তন এবং স্বল্পমেয়াদী দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

jesse-এর বাজার মূল্য এবং বিশ্ব র‍্যাঙ্ক কত?

Tk102828960.59640570632000 বাজার মূল্য নিয়ে, jesse #2951 র‍্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যা ব্যাপক বাজারে এর প্রভাব এবং আকার তুলে ধরে।

সাম্প্রতিক ট্রেডিং কীভাবে চলছে?

JESSE ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং আয়তনে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা বিশ্বব্যাপী ট্রেডারদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রদর্শন করে।

JESSE-এর আজকের অস্থিরতা কত?

টোকেনটির অস্থিরতা --% হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছে, যা ট্রেডারদের বাজার স্থিতিশীল নাকি দ্রুত ওঠানামা হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

আজকের ২৪ ঘণ্টার ট্রেডিং পরিসর কী?

টি Tk0.169251407339205072000 থেকে Tk0.1923039802350789276000 পর্যন্ত চলেছে, যা দিনের মধ্যে দামের শক্তি নির্দেশ করে।

jesse-কে দীর্ঘমেয়াদী কী কী ফ্যাক্টর প্রভাবিত করে?

ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত সরবরাহ (547912999.9594483 টোকেন), Meme,Base Ecosystem,Zora Creator,Base Native-এর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার প্রবণতা এবং -- নেটওয়ার্কের সামগ্রিক ট্র্যাকশন।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: jesse সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 22:56:46 (UTC+8)

jesse (JESSE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

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