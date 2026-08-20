Seeker প্রাইস(SKR)
আজ Seeker (SKR)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.007276, যা গত 24 ঘণ্টায় 1.71% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SKR থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SKR-এর জন্য ৳ 0.007276।
Seeker বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SKR। গত 24 ঘণ্টায়, SKR এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.006881 (নিম্ন) এবং ৳ 0.007437 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SKR গত ঘণ্টায় +0.48% এবং গত 7 দিনে -0.42% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.91K-তে পৌঁছেছে।
SOL
Seeker এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 55.91K। SKR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 72.76M।
+0.48%
+1.71%
-0.42%
-0.42%
Seeker এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.01494968
|+1.71%
|30 দিন
|৳ -0.001275
|-14.92%
|60 দিন
|৳ -0.00142
|-16.33%
|90 দিন
|৳ -0.007481
|-50.70%
আজ, SKR এর পরিবর্তন ৳ +0.01494968 (+1.71%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.001275(-14.92%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SKR এর প্রাইস ৳ -0.00142 (-16.33%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.007481 (-50.70%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Seeker (SKR) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Seeker প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Seeker-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
SKR মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
SKR_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.007021 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি S1 হাব পয়েন্ট 0.00702-এর উপরে সামান্য অঞ্চলে অবস্থান করছে। কেন্দ্রীয় অক্ষের মান 0.00707-এ নির্ধারিত হয়েছে, এবং বর্তমান মূল্য এস1 ও কেন্দ্রীয় অক্ষের মধ্যবর্তী সংক্রমণ অঞ্চলে অবস্থান করছে। স্বল্পমেয়াদী গড় সমষ্টি MA5-6 ক্রয় ব্যবস্থাপত্র প্রদর্শন করছে, এবং EMA5-6 একই সাথে ক্রয় সংকেত বজায় রেখেছে; সংক্ষিপ্ত সময়ের পরিসরে সূচক ব্যবস্থাও একই দিকনির্দেশে সঙ্গতিপূর্ণ। মূল্য এখনও কেন্দ্রীয় প্রতিরোধ সীমা অতিক্রম করেনি, ফলে গঠনগত দিক থেকে এটি একটি সীমাবদ্ধ অঞ্চলে আলোড়ন ও সংগঠনের প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত। MACD ক্রসওভার গঠিত হয়েছে, যার ফলে বাছাই শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। RSI মাঝারি সীমার মধ্যে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম অবস্থায় পৌঁছায়নি, যা বাজারের মনোভাব স্থিতিশীল থাকার ইঙ্গিত দেয়। KDJ এবং StochRSI মানগুলো স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার মাত্রা মাঝারি পর্যায়ে দেখাচ্ছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের খোলার অবস্থা দেখাচ্ছে যে ওঠানামার মাত্রা স্বাভাবিক পর্যায়ে রয়েছে, কোনো তীব্র প্রসারণ বা সংকোচন দেখা যাচ্ছে না। শক্তির বিতরণ বেশ বিক্ষিপ্ত, একতরফা চালনার কোনো প্রবণতা নেই, ফলে এই পর্যায়ে ক্রয় ও বিক্রয়ের পক্ষগুলো সাময়িকভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে। উপরের নিকটস্থ রেফারেন্স পর্যায় হলো কেন্দ্রীয় অক্ষ 0.00707, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.8% দূরে। প্রথম প্রতিরোধ সীমা R1 অবস্থান করছে 0.00712-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.4% দূরে। নিচের নিকটস্থ সমর্থন সীমা S1 অবস্থান করছে 0.00702-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে মাত্র 0.1% দূরে। দ্বিতীয় সমর্থন সীমা S2 অবস্থান করছে 0.00697-এ, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.7% দূরে। গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলো বর্তমান মূল্যের প্রায় 1% এর মধ্যে ঘন ঘন বিন্যস্ত হয়েছে, ফলে বাণিজ্যিক সীমার পরিধি খুবই সংকীর্ণ।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Seeker এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Seeker (SKR) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
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