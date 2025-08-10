Gnome প্রাইস (GNOME)
Gnome(GNOME) বর্তমানে 0.00002179USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.76KUSD। GNOME থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ GNOME থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। GNOME এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Gnome থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Gnome থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000011754 ছিল।
গত 60 দিনে, Gnome থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000139243 ছিল।
গত 90 দিনে, Gnome থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000003947526491648836 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-3.00%
|30 দিন
|$ -0.0000011754
|-5.39%
|60 দিন
|$ -0.0000139243
|-63.90%
|90 দিন
|$ +0.000003947526491648836
|+22.12%
Gnome এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.57%
-3.00%
+10.66%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.
