Fidu প্রাইস (FIDU)
Fidu(FIDU) বর্তমানে 0.271663USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 12.50MUSD। FIDU থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ FIDU থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। FIDU এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Fidu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00250906 ছিল।
গত 30 দিনে, Fidu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0249384732 ছিল।
গত 60 দিনে, Fidu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0854303526 ছিল।
গত 90 দিনে, Fidu থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00250906
|+0.93%
|30 দিন
|$ +0.0249384732
|+9.18%
|60 দিন
|$ -0.0854303526
|-31.44%
|90 দিন
|$ 0
|--
Fidu এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+0.93%
+4.49%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Fidu (FIDU) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে।
|1 FIDU থেকে VND
₫7,148.811845
|1 FIDU থেকে AUD
A$0.41564439
|1 FIDU থেকে GBP
￡0.20103062
|1 FIDU থেকে EUR
€0.23091355
|1 FIDU থেকে USD
$0.271663
|1 FIDU থেকে MYR
RM1.15185112
|1 FIDU থেকে TRY
₺11.04853421
|1 FIDU থেকে JPY
¥39.934461
|1 FIDU থেকে ARS
ARS$359.8176435
|1 FIDU থেকে RUB
₽21.73032337
|1 FIDU থেকে INR
₹23.83027836
|1 FIDU থেকে IDR
Rp4,381.66067689
|1 FIDU থেকে KRW
₩377.30730744
|1 FIDU থেকে PHP
₱15.41687525
|1 FIDU থেকে EGP
￡E.13.18652202
|1 FIDU থেকে BRL
R$1.47513009
|1 FIDU থেকে CAD
C$0.37217831
|1 FIDU থেকে BDT
৳32.96358842
|1 FIDU থেকে NGN
₦416.02200157
|1 FIDU থেকে UAH
₴11.22239853
|1 FIDU থেকে VES
Bs34.772864
|1 FIDU থেকে CLP
$262.426458
|1 FIDU থেকে PKR
Rs76.97842768
|1 FIDU থেকে KZT
₸146.60565458
|1 FIDU থেকে THB
฿8.78014816
|1 FIDU থেকে TWD
NT$8.1227237
|1 FIDU থেকে AED
د.إ0.99700321
|1 FIDU থেকে CHF
Fr0.2173304
|1 FIDU থেকে HKD
HK$2.12983792
|1 FIDU থেকে MAD
.د.م2.45583352
|1 FIDU থেকে MXN
$5.04478191
|1 FIDU থেকে PLN
zł0.98885332
|1 FIDU থেকে RON
лв1.18173405
|1 FIDU থেকে SEK
kr2.59981491
|1 FIDU থেকে BGN
лв0.45367721
|1 FIDU থেকে HUF
Ft92.18068916
|1 FIDU থেকে CZK
Kč5.69948974
|1 FIDU থেকে KWD
د.ك0.082857215
|1 FIDU থেকে ILS
₪0.93180409