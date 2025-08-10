Ethereans প্রাইস (OS)
Ethereans(OS) বর্তমানে 0.083809USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 71.74KUSD। OS থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ OS থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। OS এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Ethereans থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00594956 ছিল।
গত 30 দিনে, Ethereans থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0301843896 ছিল।
গত 60 দিনে, Ethereans থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0298852250 ছিল।
গত 90 দিনে, Ethereans থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0917623781496061 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00594956
|+7.64%
|30 দিন
|$ -0.0301843896
|-36.01%
|60 দিন
|$ -0.0298852250
|-35.65%
|90 দিন
|$ -0.0917623781496061
|-52.26%
Ethereans এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+7.64%
-9.03%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The Ethereans Operating System—is an operating system for Ethereum, comprising three integrated protocols. The first is a platform for on-chain organizations, which are like DAOs, but more sophisticated and decentralized. The second is a platform for the Item token standard, which is like the evolution of the ERC1155 standard. The third is Covenants, a suite of DeFi applications built on top of the first ever on-chain AMM Aggregator. This is the first ever completely on-chain, general-purpose platform for all governance, development and applications on Ethereum—a bona fide OS. Use it for anything—even if just as a base layer to code on the network.
