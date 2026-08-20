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eSui Dollar-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.999246 USD। SUIUSDE-এর মার্কেট ক্যাপ 13,086,474 USD। SUIUSDE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!eSui Dollar-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.999246 USD। SUIUSDE-এর মার্কেট ক্যাপ 13,086,474 USD। SUIUSDE-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

SUIUSDE সম্পর্কে আরও

SUIUSDE প্রাইসের তথ্য

SUIUSDE কী

SUIUSDE অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

SUIUSDE টোকেনোমিক্স

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eSui Dollar প্রাইস (SUIUSDE)

তালিকাভুক্ত নয়

1 SUIUSDE থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.999234
$0.999234$0.999234
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
eSui Dollar (SUIUSDE) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:59:33 (UTC+8)

eSui Dollar-এর আজকের প্রাইস

আজ eSui Dollar (SUIUSDE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.999246, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.00% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SUIUSDE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SUIUSDE-এর জন্য $ 0.999246

eSui Dollar বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 13,086,474 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 13.10M SUIUSDE। গত 24 ঘণ্টায়, SUIUSDE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.998763 (নিম্ন) এবং $ 0.999932 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.062 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.978642

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SUIUSDE গত ঘণ্টায় -0.00% এবং গত 7 দিনে +0.01% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 171.40K-তে পৌঁছেছে।

eSui Dollar (SUIUSDE) এর মার্কেট তথ্য

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

$ 171.40K
$ 171.40K$ 171.40K

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

13.10M
13.10M 13.10M

13,096,208.621346
13,096,208.621346 13,096,208.621346

eSui Dollar এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 13.09M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 171.40K। SUIUSDE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 13.10M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 13096208.621346। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 13.09M

eSui Dollar-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.998763
$ 0.998763$ 0.998763
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.999932
$ 0.999932$ 0.999932
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.998763
$ 0.998763$ 0.998763

$ 0.999932
$ 0.999932$ 0.999932

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.978642
$ 0.978642$ 0.978642

-0.00%

--

+0.01%

+0.01%

eSui Dollar (SUIUSDE) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, eSui Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, eSui Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004885313 ছিল।
গত 60 দিনে, eSui Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, eSui Dollar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000004686805084 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0--
30 দিন$ -0.0004885313-0.04%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.0000004686805084-0.00%

eSui Dollar এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য eSui Dollar (SUIUSDE) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, SUIUSDE এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
eSui Dollar (SUIUSDE) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, eSui Dollar এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে eSui Dollar এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? SUIUSDE এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, eSui Dollar প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

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eSui Dollar (SUIUSDE) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

StablecoinsSui EcosystemSynthetic Dollar

eSui Dollar সম্পর্কে

আজ eSui Dollar-এর লাইভ মূল্য কত?

আজ, eSui Dollar Tk122.88631155381779688000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে --%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

SUIUSDE-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?

২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।

eSui Dollar-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?

eSui Dollar-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।

SUIUSDE আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?

গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk122.82691267858537764000 থেকে Tk122.97067517371311696000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।

SUIUSDE-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?

গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।

বিনিয়োগকারীরা eSui Dollar-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?

ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র‍্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Stablecoins,USD Stablecoin,Sui Ecosystem,Synthetic Dollar অ্যাসেট হিসেবে, SUIUSDE-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: eSui Dollar সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 20:59:33 (UTC+8)

eSui Dollar (SUIUSDE) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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