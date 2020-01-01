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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেনসমূহ

সুই বাস্তুতন্ত্র সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 2,293.27
+0.14%
+19.09%
+21.86%
$ 276.37B
$ 364.85K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00069
-0.01%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 85.28M
3
Solana
Solana
SOL
$ 87.39
+0.29%
+13.22%
+16.15%
$ 50.90B
$ 1.48M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 72,078.95
+0.50%
+12.07%
+14.90%
$ 8.42B
$ 4.43
5
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.916
+0.80%
+10.11%
+9.38%
$ 3.01B
$ 130.12K
6
$ 0.7282
+0.62%
+11.01%
+7.80%
$ 2.94B
$ 4.35M
7
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.72
+0.08%
+11.09%
+15.24%
$ 2.32B
$ 290.38K
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.99M
9
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 72,505
+0.59%
+0.12%
+14.87%
$ 743.34M
$ 3.80M
10
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.9988
0.00%
+0.10%
+0.11%
$ 337.18M
$ 259.35K
11
tBTC
tBTC
TBTC
$ 72,195
+0.72%
+0.12%
+14.99%
$ 325.18M
$ 17.17M
12
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 72,174
+0.65%
--
+14.89%
$ 318.48M
$ 11.29K
13
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999423
0.00%
0.00%
+0.05%
$ 212.56M
$ 17.06M
14
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4.252
+0.23%
+10.36%
+6.48%
$ 77.29M
$ 65.60K
15
DeepBook
DeepBook
DEEP
$ 0.014839
+0.78%
+9.65%
+4.32%
$ 77.28M
$ 6.30M
16
USDsui
USDsui
USDSUI
$ 0.999672
-0.03%
0.00%
-0.03%
$ 73.97M
$ 2.55M
17
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,476.93
+0.10%
+0.03%
+2.57%
$ 73.11M
$ 483.89K
18
S
S
S
$ 0.02448
+0.53%
+15.00%
+10.76%
$ 70.88M
$ 4.61M
19
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02272
+0.13%
+6.22%
+10.05%
$ 54.19M
$ 3.77M
20
BTCvc
BTCvc
BTCVC
$ 63,987
0.00%
--
-0.01%
$ 48.28M
$ 1.62
21
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.23993
-5.41%
+37.36%
+30.02%
$ 46.16M
$ 2.46M
22
Talus
Talus
US
$ 0.01687
0.00%
-2.19%
-13.25%
$ 37.29M
$ 897.63K
23
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1809
-0.28%
+10.70%
+2.14%
$ 36.94M
$ 455.52K
24
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003186
+0.03%
+9.26%
+2.81%
$ 31.65M
$ 2.13B
25
Haedal Staked SUI
Haedal Staked SUI
HASUI
$ 0.787028
+0.72%
+0.11%
+7.81%
$ 26.64M
$ 47.70K
26
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
Bucket Protocol BUCK Stablecoin
BUCK
$ 0.999763
+0.25%
+0.00%
+0.35%
$ 25.96M
$ 221.46K
27
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.0234
+0.21%
+10.75%
+19.55%
$ 22.25M
$ 6.21M
28
Lorenzo stBTC
Lorenzo stBTC
STBTC
$ 68,515
0.00%
+0.07%
+8.92%
$ 22.06M
$ 17.49
29
Volo Staked SUI
Volo Staked SUI
VSUI
$ 0.776456
+1.06%
+0.11%
+7.72%
$ 17.49M
$ 14.73K
30
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.99919
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 13.09M
$ 179.01K
31
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01916
+0.63%
+9.25%
+11.67%
$ 12.83M
$ 3.03M
32
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
+0.10%
$ 10.65M
$ 550.24
33
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
$ 0.07137
+0.10%
+0.88%
+7.26%
$ 9.05M
$ 1.45M
34
Ika
Ika
IKA
$ 0.0025238
+0.57%
+0.03%
-0.47%
$ 7.56M
$ 195.34K
35
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.651451
+0.41%
+0.10%
+8.09%
$ 6.47M
$ 1.03K
36
Spring Staked SUI
Spring Staked SUI
SSUI
$ 0.75303
+1.64%
+0.11%
+8.17%
$ 6.25M
$ 92.40
37
NAVI Protocol
NAVI Protocol
NAVX
$ 0.007365
+0.08%
+0.93%
-1.76%
$ 5.96M
$ 7.83M
38
Matrixdock Silver
Matrixdock Silver
XAGM
$ 67.12
0.00%
+0.06%
+2.77%
$ 4.90M
$ 17.80K
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3589
-0.03%
+1.82%
+0.82%
$ 4.84M
$ 164.83K
40
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.0003458
+0.05%
+0.04%
-0.73%
$ 4.64M
$ 20.96K
41
Lofi
Lofi
LOFI
$ 0.004134
0.00%
+8.77%
+5.12%
$ 4.00M
$ 385.91K
42
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.758358
+0.56%
+0.11%
+7.39%
$ 3.83M
$ 1.62K
43
Suilend
Suilend
SEND
$ 0.051467
+0.39%
+0.03%
+6.67%
$ 3.82M
$ 1.03K
44
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007611
-2.09%
+2.45%
-2.66%
$ 3.76M
$ 7.35M
45
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01192
+0.42%
+11.65%
+11.03%
$ 3.56M
$ 5.69M
46
superSUI
superSUI
SUPERSUI
$ 0.730154
+0.65%
+0.10%
+5.54%
$ 2.35M
$ 56.56
47
Aftermath Staked SUI
Aftermath Staked SUI
AFSUI
$ 0.776666
+0.21%
+0.11%
+7.41%
$ 2.30M
$ 1.48M
48
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
49
Pawtato
Pawtato
TATO
$ 0.00625835
-0.01%
+0.08%
+21.02%
$ 1.82M
$ 3.44K
50
Ember Earn
Ember Earn
EEARN
$ 1.033
0.00%
+0.00%
+0.39%
$ 1.29M
$ 60.15K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 108 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $423.76B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 129.63% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে XMN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 108 সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেনগুলোর মধ্যে ETH, USDC, SOL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
সুই বাস্তুতন্ত্র বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব সুই বাস্তুতন্ত্র টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $423.76B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

সুই বাস্তুতন্ত্র সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।