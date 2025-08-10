DMD সম্পর্কে আরও

DMD প্রাইসের তথ্য

DMD হোয়াইটপেপার

DMD অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

DMD টোকেনোমিক্স

DMD প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Diamond লোগো

Diamond প্রাইস (DMD)

তালিকাভুক্ত নয়

Diamond (DMD) লাইভ প্রাইস চার্ট

$2.22
$2.22$2.22
+2.10%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Diamond (DMD) এর প্রাইস

Diamond(DMD) বর্তমানে 2.22USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 8.62MUSD। DMD থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Diamond এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+2.12%
Diamond এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
3.87M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ DMD থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। DMD এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Diamond (DMD) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.04619129 ছিল।
গত 30 দিনে, Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.2950000380 ছিল।
গত 60 দিনে, Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.2190558360 ছিল।
গত 90 দিনে, Diamond থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.4319221990208526 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.04619129+2.12%
30 দিন$ +0.2950000380+13.29%
60 দিন$ -0.2190558360-9.86%
90 দিন$ -0.4319221990208526-16.28%

Diamond (DMD) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Diamond এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

$ 33.58
$ 33.58$ 33.58

+1.25%

+2.12%

+5.21%

Diamond (DMD) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 8.62M
$ 8.62M$ 8.62M

--
----

3.87M
3.87M 3.87M

Diamond (DMD) কী?

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Diamond (DMD) এর টোকেনোমিক্স

Diamond (DMD) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। DMDটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Diamond (DMD) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

DMD থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 DMD থেকে VND
58,419.3
1 DMD থেকে AUD
A$3.3966
1 DMD থেকে GBP
1.6428
1 DMD থেকে EUR
1.887
1 DMD থেকে USD
$2.22
1 DMD থেকে MYR
RM9.4128
1 DMD থেকে TRY
90.2874
1 DMD থেকে JPY
¥326.34
1 DMD থেকে ARS
ARS$2,940.39
1 DMD থেকে RUB
177.5778
1 DMD থেকে INR
194.7384
1 DMD থেকে IDR
Rp35,806.4466
1 DMD থেকে KRW
3,083.3136
1 DMD থেকে PHP
125.985
1 DMD থেকে EGP
￡E.107.7588
1 DMD থেকে BRL
R$12.0546
1 DMD থেকে CAD
C$3.0414
1 DMD থেকে BDT
269.3748
1 DMD থেকে NGN
3,399.6858
1 DMD থেকে UAH
91.7082
1 DMD থেকে VES
Bs284.16
1 DMD থেকে CLP
$2,144.52
1 DMD থেকে PKR
Rs629.0592
1 DMD থেকে KZT
1,198.0452
1 DMD থেকে THB
฿71.7504
1 DMD থেকে TWD
NT$66.378
1 DMD থেকে AED
د.إ8.1474
1 DMD থেকে CHF
Fr1.776
1 DMD থেকে HKD
HK$17.4048
1 DMD থেকে MAD
.د.م20.0688
1 DMD থেকে MXN
$41.2254
1 DMD থেকে PLN
8.0808
1 DMD থেকে RON
лв9.657
1 DMD থেকে SEK
kr21.2454
1 DMD থেকে BGN
лв3.7074
1 DMD থেকে HUF
Ft753.2904
1 DMD থেকে CZK
46.5756
1 DMD থেকে KWD
د.ك0.6771
1 DMD থেকে ILS
7.6146