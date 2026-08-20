MegaETH প্রাইস(MEGA)
আজ MegaETH (MEGA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.03496, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.23% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MEGA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি MEGA-এর জন্য ৳ 0.03496।
MegaETH বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- MEGA। গত 24 ঘণ্টায়, MEGA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.03149 (নিম্ন) এবং ৳ 0.03591 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MEGA গত ঘণ্টায় +0.43% এবং গত 7 দিনে +4.48% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 75.63K-তে পৌঁছেছে।
MEGAETH
MegaETH এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 75.63K। MEGA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 349.60M।
+0.43%
+6.23%
+4.48%
+4.48%
MegaETH এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.2504209
|+6.23%
|30 দিন
|৳ -0.00807
|-18.76%
|60 দিন
|৳ -0.02217
|-38.81%
|90 দিন
|৳ -0.05375
|-60.60%
আজ, MEGA এর পরিবর্তন ৳ +0.2504209 (+6.23%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00807(-18.76%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MEGA এর প্রাইস ৳ -0.02217 (-38.81%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.05375 (-60.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এই বিশ্লেষণটি MegaETH-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
MEGA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 55% | বিয়ারিশ 45%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|3‑4টি ক্রয়
|40‑60% নিরপেক্ষ
|সমস্ত MA মিশ্র অবস্থায়, কিছু বুলিশ কিছু বেয়ারিশ, দিকনির্দেশনা অস্পষ্ট।
MEGA_USDT 4 ঘন্টার সময়কালে কেন্দ্রবিন্দু 0.03195-এর উপরে চলছে, বর্তমান মূল্য 0.03198 কেন্দ্রবিন্দুর খুব কাছাকাছি। মূল্যটি S1 এবং R1 গঠিত একটি সংকীর্ণ পরিসরের ভিতরে অবস্থান করছে, আর স্বল্পমেয়াদী গড়গুলো বৃদ্ধির দিকে সজ্জিত হয়েছে। কেন্দ্রবিন্দু ব্যবস্থাও দেখাচ্ছে যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মাঝারি অক্ষের আশেপাশে একটি সাময়িক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে, এবং কোনো স্পষ্ট প্রতিরোধ বা ভাঙ্গনের চিহ্ন এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি। MACD ইন্ডিকেটর গোল্ডেন ক্রস আকারে কাজ করেছে, দ্রুত এবং ধীর লাইন উপরের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। MA এবং EMA গ্রুপ একই সময়ে ক্রয়ের সংকেত দিয়েছে, স্বল্পমেয়াদী গতিশীলতাও একই দিকে নির্দেশ করছে। RSI মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের চরম মানে পৌঁছায়নি। KDJ এবং StochRSI মানগুলো ব্লিংক ব্যান্ডের সংকীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দেখাচ্ছে যে দোলনশীলতা ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে। গতিশীলতার বিতরণ স্বল্পমেয়াদী ঊর্ধ্বমুখী চেষ্টার দিকে কেন্দ্রীভূত, কিন্তু লেনদেনের পরিমাণ ব্যাপকভাবে বাড়ানোর কোনো নিশ্চয়তা এখনও পাওয়া যায়নি। উপরের দিকে R1 স্তর 0.03212 বর্তমান মূল্য থেকে 0.14% দূরে অবস্থান করছে, যা নিকটস্থ প্রতিরোধের সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করবে। R2 স্তর 0.03234 আরও দূরে অবস্থান করছে, যা দ্বিতীয় স্তরের পর্যবেক্ষণ বিন্দু হিসেবে কাজ করবে। নিচের দিকে S1 স্তর 0.03173 বর্তমান মূল্য থেকে 0.78% দূরে অবস্থান করছে, যা নিকটতম সমর্থনের সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করবে। S2 স্তর 0.03156 নিচের দিকের দ্বিতীয় স্তরের সমর্থনের সন্দর্ভ হিসেবে কাজ করবে। বর্তমান মূল্যটি S1 এবং R1-এর মধ্যে চাপিয়ে রাখা হয়েছে, ফলে দোলনের স্থান সীমিত হয়ে গেছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, MegaETH এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে MegaETH (MEGA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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MegaETH is an EVM-compatible blockchain that brings Web2-level real-time performance to the crypto world for the first time. Their goal is to push the performance to hardware limits, bridging the gap between blockchains and traditional cloud computing servers.
MegaETH offers several distinguishing features, including high transaction throughput, abundant compute capacity, and, most uniquely, millisecond-level response times even under heavy load. With MegaETH, developers can build and compose the most demanding applications without bounds.
MegaETH সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
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