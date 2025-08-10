Cyborgism প্রাইস (CYBORGISM)
Cyborgism(CYBORGISM) বর্তমানে 0.00002135USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 21.42KUSD। CYBORGISM থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ CYBORGISM থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CYBORGISM এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Cyborgism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Cyborgism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000051400 ছিল।
গত 60 দিনে, Cyborgism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000058272 ছিল।
গত 90 দিনে, Cyborgism থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000117980842598155 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.76%
|30 দিন
|$ -0.0000051400
|-24.07%
|60 দিন
|$ -0.0000058272
|-27.29%
|90 দিন
|$ -0.0000117980842598155
|-35.59%
Cyborgism এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-1.76%
+0.76%
-9.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.
Cyborgism (CYBORGISM) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CYBORGISMটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 CYBORGISM থেকে VND
₫0.56182525
|1 CYBORGISM থেকে AUD
A$0.0000326655
|1 CYBORGISM থেকে GBP
￡0.000015799
|1 CYBORGISM থেকে EUR
€0.0000181475
|1 CYBORGISM থেকে USD
$0.00002135
|1 CYBORGISM থেকে MYR
RM0.000090524
|1 CYBORGISM থেকে TRY
₺0.0008683045
|1 CYBORGISM থেকে JPY
¥0.00313845
|1 CYBORGISM থেকে ARS
ARS$0.028278075
|1 CYBORGISM থেকে RUB
₽0.0017077865
|1 CYBORGISM থেকে INR
₹0.001872822
|1 CYBORGISM থেকে IDR
Rp0.3443547905
|1 CYBORGISM থেকে KRW
₩0.029652588
|1 CYBORGISM থেকে PHP
₱0.0012116125
|1 CYBORGISM থেকে EGP
￡E.0.001036329
|1 CYBORGISM থেকে BRL
R$0.0001159305
|1 CYBORGISM থেকে CAD
C$0.0000292495
|1 CYBORGISM থেকে BDT
৳0.002590609
|1 CYBORGISM থেকে NGN
₦0.0326951765
|1 CYBORGISM থেকে UAH
₴0.0008819685
|1 CYBORGISM থেকে VES
Bs0.0027328
|1 CYBORGISM থেকে CLP
$0.0206241
|1 CYBORGISM থেকে PKR
Rs0.006049736
|1 CYBORGISM থেকে KZT
₸0.011521741
|1 CYBORGISM থেকে THB
฿0.000690032
|1 CYBORGISM থেকে TWD
NT$0.000638365
|1 CYBORGISM থেকে AED
د.إ0.0000783545
|1 CYBORGISM থেকে CHF
Fr0.00001708
|1 CYBORGISM থেকে HKD
HK$0.000167384
|1 CYBORGISM থেকে MAD
.د.م0.000193004
|1 CYBORGISM থেকে MXN
$0.0003964695
|1 CYBORGISM থেকে PLN
zł0.000077714
|1 CYBORGISM থেকে RON
лв0.0000928725
|1 CYBORGISM থেকে SEK
kr0.0002043195
|1 CYBORGISM থেকে BGN
лв0.0000356545
|1 CYBORGISM থেকে HUF
Ft0.007244482
|1 CYBORGISM থেকে CZK
Kč0.000447923
|1 CYBORGISM থেকে KWD
د.ك0.00000651175
|1 CYBORGISM থেকে ILS
₪0.0000732305