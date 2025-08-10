CRAB প্রাইস (CRAB)
CRAB(CRAB) বর্তমানে 0.00002636USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 26.35KUSD। CRAB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, CRAB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, CRAB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000010503 ছিল।
গত 60 দিনে, CRAB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000006925 ছিল।
গত 90 দিনে, CRAB থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|--
|30 দিন
|$ +0.0000010503
|+3.98%
|60 দিন
|$ +0.0000006925
|+2.63%
|90 দিন
|$ 0
|--
CRAB এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
-1.67%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
The memecoin that claws its way to the top. With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor. We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map. You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold. This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up! SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore. SNIP. SNIP.
CRAB (CRAB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CRABটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
