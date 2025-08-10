CTR সম্পর্কে আরও

CTR প্রাইসের তথ্য

CTR অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

CTR টোকেনোমিক্স

CTR প্রাইস পূর্বাভাস

আয় করুন

এয়ারড্রপ+

খবর

Blog

শিখুন

Concentrator লোগো

Concentrator প্রাইস (CTR)

তালিকাভুক্ত নয়

Concentrator (CTR) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.425738
$0.425738$0.425738
+7.30%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Concentrator (CTR) এর প্রাইস

Concentrator(CTR) বর্তমানে 0.424933USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 463.78KUSD। CTR থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Concentrator এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+7.12%
Concentrator এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
1.09M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ CTR থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। CTR এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Concentrator (CTR) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Concentrator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.02823303 ছিল।
গত 30 দিনে, Concentrator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0509371436 ছিল।
গত 60 দিনে, Concentrator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.4492862501 ছিল।
গত 90 দিনে, Concentrator থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.02823303+7.12%
30 দিন$ -0.0509371436-11.98%
60 দিন$ +0.4492862501+105.73%
90 দিন$ 0--

Concentrator (CTR) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Concentrator এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.395925
$ 0.395925$ 0.395925

$ 0.429711
$ 0.429711$ 0.429711

$ 3.63
$ 3.63$ 3.63

+0.20%

+7.12%

+10.11%

Concentrator (CTR) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 463.78K
$ 463.78K$ 463.78K

--
----

1.09M
1.09M 1.09M

Concentrator (CTR) কী?

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Concentrator (CTR) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Concentrator (CTR) এর টোকেনোমিক্স

Concentrator (CTR) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। CTRটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Concentrator (CTR) সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

CTR থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 CTR থেকে VND
11,182.111895
1 CTR থেকে AUD
A$0.65014749
1 CTR থেকে GBP
0.31445042
1 CTR থেকে EUR
0.36119305
1 CTR থেকে USD
$0.424933
1 CTR থেকে MYR
RM1.80171592
1 CTR থেকে TRY
17.28202511
1 CTR থেকে JPY
¥62.465151
1 CTR থেকে ARS
ARS$562.8237585
1 CTR থেকে RUB
33.99039067
1 CTR থেকে INR
37.27512276
1 CTR থেকে IDR
Rp6,853.75710499
1 CTR থেকে KRW
590.18094504
1 CTR থেকে PHP
24.11494775
1 CTR থেকে EGP
￡E.20.62624782
1 CTR থেকে BRL
R$2.30738619
1 CTR থেকে CAD
C$0.58215821
1 CTR থেকে BDT
51.56137022
1 CTR থেকে NGN
650.73814687
1 CTR থেকে UAH
17.55398223
1 CTR থেকে VES
Bs54.391424
1 CTR থেকে CLP
$410.485278
1 CTR থেকে PKR
Rs120.40901488
1 CTR থেকে KZT
229.31934278
1 CTR থেকে THB
฿13.73383456
1 CTR থেকে TWD
NT$12.7054967
1 CTR থেকে AED
د.إ1.55950411
1 CTR থেকে CHF
Fr0.3399464
1 CTR থেকে HKD
HK$3.33147472
1 CTR থেকে MAD
.د.م3.84139432
1 CTR থেকে MXN
$7.89100581
1 CTR থেকে PLN
1.54675612
1 CTR থেকে RON
лв1.84845855
1 CTR থেকে SEK
kr4.06660881
1 CTR থেকে BGN
лв0.70963811
1 CTR থেকে HUF
Ft144.18826556
1 CTR থেকে CZK
8.91509434
1 CTR থেকে KWD
د.ك0.129604565
1 CTR থেকে ILS
1.45752019