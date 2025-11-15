বিনিময়DEX+
Charged Particles-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00113411 USD। IONX-এর মার্কেট ক্যাপ 90,593 USD। IONX থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Charged Particles-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00113411 USD। IONX-এর মার্কেট ক্যাপ 90,593 USD। IONX থেকে USD-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

IONX সম্পর্কে আরও

IONX প্রাইসের তথ্য

IONX কী

IONX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

IONX টোকেনোমিক্স

IONX প্রাইস পূর্বাভাস

Charged Particles লোগো

Charged Particles প্রাইস (IONX)

তালিকাভুক্ত নয়

1 IONX থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00113413
$0.00113413$0.00113413
+4.50%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Charged Particles (IONX) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:29:28 (UTC+8)

Charged Particles-এর আজকের প্রাইস

আজ Charged Particles (IONX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00113411, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.84% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান IONX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি IONX-এর জন্য $ 0.00113411

Charged Particles বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 90,593 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 79.88M IONX। গত 24 ঘণ্টায়, IONX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00101919 (নিম্ন) এবং $ 0.00118748 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 2.75 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, IONX গত ঘণ্টায় +0.05% এবং গত 7 দিনে +15.45% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।

Charged Particles (IONX) এর মার্কেট তথ্য

$ 90.59K
$ 90.59K$ 90.59K

--
----

$ 113.41K
$ 113.41K$ 113.41K

79.88M
79.88M 79.88M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Charged Particles এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 90.59K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। IONX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 79.88M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 100000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 113.41K

Charged Particles-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00101919
$ 0.00101919$ 0.00101919
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00118748
$ 0.00118748$ 0.00118748
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00101919
$ 0.00101919$ 0.00101919

$ 0.00118748
$ 0.00118748$ 0.00118748

$ 2.75
$ 2.75$ 2.75

$ 0
$ 0$ 0

+0.05%

+4.84%

+15.45%

+15.45%

Charged Particles (IONX) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Charged Particles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Charged Particles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000617909 ছিল।
গত 60 দিনে, Charged Particles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003070148 ছিল।
গত 90 দিনে, Charged Particles থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003387313892611091 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+4.84%
30 দিন$ +0.0000617909+5.45%
60 দিন$ -0.0003070148-27.07%
90 দিন$ -0.0003387313892611091-22.99%

Charged Particles এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (5 বছরে) জন্য Charged Particles (IONX) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, IONX এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
2040 সালের (15 বছরে) জন্য Charged Particles (IONX) প্রাইস প্রেডিকশন

2040 সালে, Charged Particles এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2025–2026 সালে Charged Particles এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? IONX এর 2025–2026 সালের প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পৃষ্ঠায় যান Charged Particles এর প্রাইস প্রেডিকশন এ ক্লিক করে।

Charged Particles (IONX) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Charged Particles সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

2030 সালে 1 Charged Particles-এর মূল্য কত হবে?
যদি Charged Particles বার্ষিক 5% হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে এর আনুমানিক মূল্য 2026 সালের মধ্যে প্রায় $--, 2030 সালের মধ্যে $--, 2035 সালের মধ্যে $-- এবং 2040 সালের মধ্যে $---তে পৌঁছাতে পারে। এই পরিসংখ্যানগুলো একটি স্থিতিশীল চক্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির দৃশ্যপট তুলে ধরে, যদিও প্রকৃত ভবিষ্যত প্রাইস মার্কেটের গ্রহণযোগ্যতা, নিয়ন্ত্রক উন্নয়ন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। Charged Particles-এর সম্ভাব্য প্রাইস এবং প্রত্যাশিত ROI-এর বিস্তারিত বছরভিত্তিক বিশ্লেষণের জন্য আপনি নিচের সম্পূর্ণ প্রজেকশন টেবিলটি দেখতে পারেন।
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2025-11-15 01:29:28 (UTC+8)

Charged Particles (IONX) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
11-13 22:54:05ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin withdrawals continue, with a net outflow of 463.27 BTC from CEX over the past 24 hours
11-13 21:54:24ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoin ETF Candidates See Surge in 24h Trading Volume, XRP Volume Up Over 60%
11-13 16:51:43ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Plunges to 15, Market in "Extreme Fear" State
11-12 23:21:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Trading volume of meme coins on SOL and BSC chains declined today, with most maintaining narrow fluctuations within 6%
11-12 15:27:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Altcoins Fall Across the Board, KDA Drops Over 59% in 24h
11-12 07:19:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$411 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Charged Particles সম্পর্কে আরও জানুন

