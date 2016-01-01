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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ আইপি টোকেনসমূহ

আইপি সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1794
+0.06%
+4.07%
-7.10%
$ 63.85M
$ 585.30K
2
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.03496
-0.23%
-0.18%
-5.49%
$ 7.87M
$ 11.89M
3
LumiWave
LumiWave
LWA
$ 0.00249752
0.00%
--
0.00%
$ 1.92M
$ 111.72
4
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.87748E-7
+1.42%
+7.60%
+13.85%
$ 1.25M
--
5
Kindred Labs
Kindred Labs
KIN
$ 0.00213093
-0.02%
-0.04%
-4.71%
$ 313.65K
$ 7.57K
6
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017243
0.00%
--
-0.10%
$ 172.43K
$ 3.76
7
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00045511
0.00%
-0.04%
-5.87%
$ 151.55K
$ 6.26
8
Gap Tooth Lizard
Gap Tooth Lizard
$GAPPY
$ 2.8163E-7
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 28.02K
--
9
CreatorDAO
CreatorDAO
CREATOR
$ 3.434E-5
0.00%
+18.50%
+18.95%
$ 18.73K
--
10
CeluvPlay
CeluvPlay
CELB
$ 4.977E-5
0.00%
-97.20%
0.00%
$ 11.88K
--
11
Camp Network
Camp Network
CAMP
$ 0.0002435
-0.37%
-1.36%
-16.79%
--
$ 264.45M
12
TCOM Global
TCOM Global
TCOM
$ 0.00816
+0.25%
-0.13%
-2.41%
--
$ 9.21M

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

আইপি টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
আইপি টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 12 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $75.59M।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা আইপি টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা আইপি টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 18.50% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে CREATOR সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো আইপি টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 12 আইপি টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় আইপি টোকেনগুলোর মধ্যে DATA, BTX, LWA অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
আইপি বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব আইপি টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $75.59M। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

আইপি সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।