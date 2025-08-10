LumiWave প্রাইস (LWA)
LumiWave(LWA) বর্তমানে 0.01534027USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 11.81MUSD। LWA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ LWA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। LWA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, LumiWave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, LumiWave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0037430519 ছিল।
গত 60 দিনে, LumiWave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0038843465 ছিল।
গত 90 দিনে, LumiWave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.001401986442037215 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.19%
|30 দিন
|$ -0.0037430519
|-24.40%
|60 দিন
|$ -0.0038843465
|-25.32%
|90 দিন
|$ +0.001401986442037215
|+10.06%
LumiWave এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.17%
+0.19%
+4.09%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
LumiWave (LWA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। LWAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 LWA থেকে VND
₫403.67920505
|1 LWA থেকে AUD
A$0.0234706131
|1 LWA থেকে GBP
￡0.0113517998
|1 LWA থেকে EUR
€0.0130392295
|1 LWA থেকে USD
$0.01534027
|1 LWA থেকে MYR
RM0.0650427448
|1 LWA থেকে TRY
₺0.6238887809
|1 LWA থেকে JPY
¥2.25501969
|1 LWA থেকে ARS
ARS$20.318187615
|1 LWA থেকে RUB
₽1.2270681973
|1 LWA থেকে INR
₹1.3456484844
|1 LWA থেকে IDR
Rp247.4236750381
|1 LWA থেকে KRW
₩21.3057941976
|1 LWA থেকে PHP
₱0.8705603225
|1 LWA থেকে EGP
￡E.0.7446167058
|1 LWA থেকে BRL
R$0.0832976661
|1 LWA থেকে CAD
C$0.0210161699
|1 LWA থেকে BDT
৳1.8613883618
|1 LWA থেকে NGN
₦23.4919360753
|1 LWA থেকে UAH
₴0.6337065537
|1 LWA থেকে VES
Bs1.96355456
|1 LWA থেকে CLP
$14.81870082
|1 LWA থেকে PKR
Rs4.3468189072
|1 LWA থেকে KZT
₸8.2785301082
|1 LWA থেকে THB
฿0.4957975264
|1 LWA থেকে TWD
NT$0.458674073
|1 LWA থেকে AED
د.إ0.0562987909
|1 LWA থেকে CHF
Fr0.012272216
|1 LWA থেকে HKD
HK$0.1202677168
|1 LWA থেকে MAD
.د.م0.1386760408
|1 LWA থেকে MXN
$0.2848688139
|1 LWA থেকে PLN
zł0.0558385828
|1 LWA থেকে RON
лв0.0667301745
|1 LWA থেকে SEK
kr0.1468063839
|1 LWA থেকে BGN
лв0.0256182509
|1 LWA থেকে HUF
Ft5.2052604164
|1 LWA থেকে CZK
Kč0.3218388646
|1 LWA থেকে KWD
د.ك0.00467878235
|1 LWA থেকে ILS
₪0.0526171261