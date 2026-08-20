Billy Base প্রাইস (BILLY)
আজ Billy Base (BILLY)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.17% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BILLY থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BILLY-এর জন্য $ 0।
Billy Base বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 27,230 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 964.92M BILLY। গত 24 ঘণ্টায়, BILLY এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.01033622 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BILLY গত ঘণ্টায় -0.72% এবং গত 7 দিনে +14.00% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Billy Base এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 27.23K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। BILLY এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 964.92M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 964917753.7618145। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 27.23K।
-0.72%
+16.17%
+14.00%
+14.00%
আজকে, Billy Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Billy Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Billy Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Billy Base থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+16.17%
|30 দিন
|$ 0
|-22.69%
|60 দিন
|$ 0
|-26.79%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Billy Base এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Billy Base কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?
Billy Base -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।
BILLY-এর বর্তমান দাম কত?
টোকেনটির দাম Tk, যা গত ২৪ ঘন্টায় 16.17% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।
Billy Base কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?
Billy Base Meme,Base Ecosystem,Base Meme ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে BILLY-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।
Billy Base-এর বাজার মূলধন কত?
এর বাজার মূলধন Tk3348518.11587900600000, যা এই অ্যাসেটকে #6717 র্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।
BILLY-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?
বাজারে 964917753.7618145 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।
Billy Base-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত একদিনে, BILLY Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।
আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?
গত ২৪ ঘন্টায়, Billy Base Tk এবং Tk মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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