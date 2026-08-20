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Big Data Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00349869 USD। BDP-এর মার্কেট ক্যাপ 185,048 USD। BDP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Big Data Protocol-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00349869 USD। BDP-এর মার্কেট ক্যাপ 185,048 USD। BDP-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BDP সম্পর্কে আরও

BDP প্রাইসের তথ্য

BDP কী

BDP অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BDP টোকেনোমিক্স

BDP প্রাইস পূর্বাভাস

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Big Data Protocol প্রাইস (BDP)

তালিকাভুক্ত নয়

1 BDP থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00350481
$0.00350481$0.00350481
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Big Data Protocol (BDP) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:54:17 (UTC+8)

Big Data Protocol-এর আজকের প্রাইস

আজ Big Data Protocol (BDP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00349869, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BDP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BDP-এর জন্য $ 0.00349869

Big Data Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 185,048 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.86M BDP। গত 24 ঘণ্টায়, BDP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0030216 (নিম্ন) এবং $ 0.00349482 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 14.93 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00249437

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BDP গত ঘণ্টায় +1.10% এবং গত 7 দিনে +32.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.55K-তে পৌঁছেছে।

Big Data Protocol (BDP) এর মার্কেট তথ্য

$ 185.05K
$ 185.05K$ 185.05K

$ 3.55K
$ 3.55K$ 3.55K

$ 227.28K
$ 227.28K$ 227.28K

52.86M
52.86M 52.86M

64,923,252.85185185
64,923,252.85185185 64,923,252.85185185

Big Data Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 185.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.55K। BDP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 64923252.85185185। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 227.28K

Big Data Protocol-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.0030216
$ 0.0030216$ 0.0030216
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00349482
$ 0.00349482$ 0.00349482
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.0030216
$ 0.0030216$ 0.0030216

$ 0.00349482
$ 0.00349482$ 0.00349482

$ 14.93
$ 14.93$ 14.93

$ 0.00249437
$ 0.00249437$ 0.00249437

+1.10%

+11.80%

+32.23%

+32.23%

Big Data Protocol (BDP) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036947 ছিল।
গত 30 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003190 ছিল।
গত 60 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004160687 ছিল।
গত 90 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000133651289856 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.00036947+11.80%
30 দিন$ -0.0000003190-0.00%
60 দিন$ +0.0004160687+11.89%
90 দিন$ -0.000000133651289856-0.00%

Big Data Protocol এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Big Data Protocol (BDP) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BDP এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Big Data Protocol (BDP) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Big Data Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Big Data Protocol (BDP) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

AI ApplicationsAnalyticsArtificial Intelligence (AI)

Big Data Protocol সম্পর্কে

BDP-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk0.4302396932370444180000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.80% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

Big Data Protocol-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, BDP উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

BDP-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BDP বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

Big Data Protocol-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk0.371571147225119520000 থেকে Tk0.4297637929392680040000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

BDP-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BDP-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Big Data Protocol সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 16:54:17 (UTC+8)

Big Data Protocol (BDP) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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