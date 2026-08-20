Big Data Protocol প্রাইস (BDP)
আজ Big Data Protocol (BDP)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00349869, যা গত 24 ঘণ্টায় 11.80% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BDP থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি BDP-এর জন্য $ 0.00349869।
Big Data Protocol বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 185,048 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 52.86M BDP। গত 24 ঘণ্টায়, BDP এর ট্রেড হয়েছে $ 0.0030216 (নিম্ন) এবং $ 0.00349482 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 14.93 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00249437।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BDP গত ঘণ্টায় +1.10% এবং গত 7 দিনে +32.23% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.55K-তে পৌঁছেছে।
Big Data Protocol এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 185.05K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.55K। BDP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 52.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 64923252.85185185। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 227.28K।
+1.10%
+11.80%
+32.23%
+32.23%
আজকে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00036947 ছিল।
গত 30 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000003190 ছিল।
গত 60 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004160687 ছিল।
গত 90 দিনে, Big Data Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000000133651289856 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00036947
|+11.80%
|30 দিন
|$ -0.0000003190
|-0.00%
|60 দিন
|$ +0.0004160687
|+11.89%
|90 দিন
|$ -0.000000133651289856
|-0.00%
2040 সালে, Big Data Protocol এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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BDP-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk0.4302396932370444180000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 11.80% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Big Data Protocol-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, BDP উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
BDP-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের BDP বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Big Data Protocol-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk0.371571147225119520000 থেকে Tk0.4297637929392680040000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
BDP-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং BDP-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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