Archi Token প্রাইস (ARCHI)
Archi Token(ARCHI) বর্তমানে 0.03653654USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 102.29KUSD।
আজকে, Archi Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Archi Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0154735571 ছিল।
গত 60 দিনে, Archi Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0207840226 ছিল।
গত 90 দিনে, Archi Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
Archi Token এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
--
+3.84%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: 1. Share of protocol fees 2. Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive 1. share fees from Liquidity provider incentive pool 2. share trading fees in uni-v3
|1 ARCHI থেকে VND
₫961.4590501
|1 ARCHI থেকে AUD
A$0.0559009062
|1 ARCHI থেকে GBP
￡0.0270370396
|1 ARCHI থেকে EUR
€0.031056059
|1 ARCHI থেকে USD
$0.03653654
|1 ARCHI থেকে MYR
RM0.1549149296
|1 ARCHI থেকে TRY
₺1.4859410818
|1 ARCHI থেকে JPY
¥5.37087138
|1 ARCHI থেকে ARS
ARS$48.39264723
|1 ARCHI থেকে RUB
₽2.9225578346
|1 ARCHI থেকে INR
₹3.2049852888
|1 ARCHI থেকে IDR
Rp589.2989497562
|1 ARCHI থেকে KRW
₩50.7448696752
|1 ARCHI থেকে PHP
₱2.073448645
|1 ARCHI থেকে EGP
￡E.1.7734836516
|1 ARCHI থেকে BRL
R$0.1983934122
|1 ARCHI থেকে CAD
C$0.0500550598
|1 ARCHI থেকে BDT
৳4.4333437636
|1 ARCHI থেকে NGN
₦55.9516919906
|1 ARCHI থেকে UAH
₴1.5093244674
|1 ARCHI থেকে VES
Bs4.67667712
|1 ARCHI থেকে CLP
$35.29429764
|1 ARCHI থেকে PKR
Rs10.3529939744
|1 ARCHI থেকে KZT
₸19.7173091764
|1 ARCHI থেকে THB
฿1.1808609728
|1 ARCHI থেকে TWD
NT$1.092442546
|1 ARCHI থেকে AED
د.إ0.1340891018
|1 ARCHI থেকে CHF
Fr0.029229232
|1 ARCHI থেকে HKD
HK$0.2864464736
|1 ARCHI থেকে MAD
.د.م0.3302903216
|1 ARCHI থেকে MXN
$0.6784835478
|1 ARCHI থেকে PLN
zł0.1329930056
|1 ARCHI থেকে RON
лв0.158933949
|1 ARCHI থেকে SEK
kr0.3496546878
|1 ARCHI থেকে BGN
лв0.0610160218
|1 ARCHI থেকে HUF
Ft12.3975787528
|1 ARCHI থেকে CZK
Kč0.7665366092
|1 ARCHI থেকে KWD
د.ك0.0111436447
|1 ARCHI থেকে ILS
₪0.1253203322