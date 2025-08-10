Agave প্রাইস (AGVE)
Agave(AGVE) বর্তমানে 51.33USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 5.13MUSD। AGVE থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Agave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +2.71 ছিল।
গত 30 দিনে, Agave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.7849175150 ছিল।
গত 60 দিনে, Agave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +19.5212763690 ছিল।
গত 90 দিনে, Agave থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +15.592362616949204 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +2.71
|+5.58%
|30 দিন
|$ +19.7849175150
|+38.54%
|60 দিন
|$ +19.5212763690
|+38.03%
|90 দিন
|$ +15.592362616949204
|+43.63%
Agave এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.02%
+5.58%
+19.26%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Agave, a decentralized non-custodial money market protocol where users can participate by borrowing or lending money through the application.
Agave (AGVE) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। AGVEটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
