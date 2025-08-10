achi প্রাইস (ACHI)
achi(ACHI) বর্তমানে 0.0002588USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 257.69KUSD। ACHI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ACHI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ACHI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, achi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, achi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000740247 ছিল।
গত 60 দিনে, achi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001114294 ছিল।
গত 90 দিনে, achi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000632993905838678 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|-13.03%
|30 দিন
|$ -0.0000740247
|-28.60%
|60 দিন
|$ +0.0001114294
|+43.06%
|90 দিন
|$ +0.0000632993905838678
|+32.38%
achi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.38%
-13.03%
+40.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Achi: Unleashing the Fun in Crypto! Join the Achi community, a unique meme project inspired by the beloved dog in dogwifhat. Achi brings humor and creativity to the crypto space, combining the power of blockchain with a playful and engaging mascot. Explore the world of Achi memes, trade limited edition NFTs, and be part of a vibrant community where laughter meets decentralized finance. Embrace the lighter side of crypto with Achi – where every meme has a tokenomics tale!
achi (ACHI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ACHIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
