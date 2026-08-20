TRIA প্রাইস(TRIA)
আজ TRIA (TRIA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00777, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRIA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRIA-এর জন্য ৳ 0.00777।
TRIA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TRIA। গত 24 ঘণ্টায়, TRIA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00711 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00868 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRIA গত ঘণ্টায় +1.17% এবং গত 7 দিনে -8.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 154.45K-তে পৌঁছেছে।
ETH
TRIA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 154.45K। TRIA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 77.70M।
+1.17%
+0.25%
-8.27%
-8.27%
TRIA এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.002368
|+0.25%
|30 দিন
|৳ -0.00015
|-1.90%
|60 দিন
|৳ -0.01744
|-69.18%
|90 দিন
|৳ -0.03432
|-81.54%
আজ, TRIA এর পরিবর্তন ৳ +0.002368 (+0.25%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00015(-1.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TRIA এর প্রাইস ৳ -0.01744 (-69.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.03432 (-81.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি TRIA (TRIA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই TRIA প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি TRIA-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
TRIA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 40% | বিয়ারিশ 60%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|প্রাইস > R2
|R2 এর উপরে
|উচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
|StochRSI
|> 80
|ওভারবট অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস > উপরের ব্যান্ড
|উপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা
|"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারবট
|> 70
|সামান্য দ্রুত বাড়ছে, স্বল্পমেয়াদী গতি সম্ভবত স্থগিত হবে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
TRIA_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.01048 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি R2 হাব পয়েন্ট 0.009692-এর উপরে অবস্থিত। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.009022 থেকে বেশ দূরে অবস্থিত, যা উচ্চ মূল্যের প্রসারিত অঞ্চলে পড়েছে। গড় লাইনের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে বাছাই করা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে না, এবং মূল্য ও হাব ব্যবস্থার মধ্যে স্থানগত বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কাঠামোগত দিক থেকে, নীচের দিকে ঘন লেনদেনের এলাকার সমর্থন অভাব রয়েছে, ফলে উচ্চ মূল্যের অবস্থানে খালি স্থানের চিহ্ন স্পষ্ট। MACD সূচক গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, আর গতিশক্তি সূচক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। RSI অতিরিক্ত ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা দেখাচ্ছে ক্রয়ের শক্তি সংক্ষিপ্ত সময়ে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান উচ্চ স্তরে বিলীন হওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজনের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। ব্লিংক ব্যান্ড বিস্তৃত হয়ে গেছে, এবং দোলনার মাত্রা উচ্চ স্তরে অব্যাহত রয়েছে। গতিশক্তির বিতরণ অসম হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধির হার গড় পুনর্মূল্যায়নের গতির চেয়ে বেশি, যা প্রযুক্তিগত সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। নিকটবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য সীমা হল R2 হাব পয়েন্ট 0.009692, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.5% দূরে। এই স্থানটি নীচের দিকে প্রথম কাঠামোগত সমর্থন হিসেবে কাজ করে। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্তর হল 0.009022, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 13.9% দূরে। S1 স্তর 0.00879 হল দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হয়। উপরের দিকে কোনো স্থির হাব প্রতিরোধ স্তর নেই, তাই পূর্বের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছে তৈরি হওয়া তরলতার সীমানার দিকে নজর রাখতে হবে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, TRIA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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TRIA এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে TRIA (TRIA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
MEXC এর প্রতিযোগিতামূলক ট্রেডিং ফি দেখুন
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Tria is a self-custodial neobank that unifies spending, trading, and earning across all chains, without bridges, gas, or custodians. Digital money has advanced faster than the infrastructure supporting it. Stablecoins, tokenized assets, and onchain payments are now widely understood, but most people and businesses still can't use them easily. Complex steps like bridging, managing gas, and switching chains create barriers that make crypto feel slow and technical instead of simple and usable. Tria closes this gap by rebuilding how money moves onchain. It works as a self-custodial neobank for everyday users and an interoperable payments infrastructure for developers and institutions - two connected layers that make crypto work seamlessly for both consumers and enterprises.
TRIA সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে TRIA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে TRIA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ TRIA প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।
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