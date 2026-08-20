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TRIA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00777 BDT। TRIA-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। TRIA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!TRIA-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00777 BDT। TRIA-এর মার্কেট ক্যাপ -- BDT। TRIA-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

TRIA সম্পর্কে আরও

TRIA প্রাইসের তথ্য

TRIA কী

TRIA অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

TRIA টোকেনোমিক্স

TRIA প্রাইস পূর্বাভাস

TRIA ইতিহাস

TRIA ক্রয়ের গাইড

TRIA-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

TRIA স্পট

TRIA USDT-M ফিউচার

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TRIA প্রাইস(TRIA)

1 TRIA থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳0.9495717
৳0.9495717৳0.9495717
+0.25%1D
BDT
TRIA (TRIA) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 14:21:46 (UTC+8)

TRIA-এর আজকের প্রাইস

আজ TRIA (TRIA)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.00777, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.25% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান TRIA থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি TRIA-এর জন্য ৳ 0.00777

TRIA বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- TRIA। গত 24 ঘণ্টায়, TRIA এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.00711 (নিম্ন) এবং ৳ 0.00868 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, TRIA গত ঘণ্টায় +1.17% এবং গত 7 দিনে -8.27% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 154.45K-তে পৌঁছেছে।

TRIA (TRIA) এর মার্কেট তথ্য

--
----

৳ 154.45K
৳ 154.45K৳ 154.45K

৳ 77.70M
৳ 77.70M৳ 77.70M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

TRIA এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 154.45K। TRIA এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 77.70M

TRIA-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.00711
৳ 0.00711৳ 0.00711
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.00868
৳ 0.00868৳ 0.00868
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.00711
৳ 0.00711৳ 0.00711

৳ 0.00868
৳ 0.00868৳ 0.00868

--
----

--
----

+1.17%

+0.25%

-8.27%

-8.27%

TRIA (TRIA) প্রাইসের হিস্টরি BDT

TRIA এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ +0.002368+0.25%
30 দিন৳ -0.00015-1.90%
60 দিন৳ -0.01744-69.18%
90 দিন৳ -0.03432-81.54%
TRIA আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, TRIA এর পরিবর্তন ৳ +0.002368 (+0.25%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

TRIA 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.00015(-1.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

TRIA 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, TRIA এর প্রাইস ৳ -0.01744 (-69.18%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

TRIA 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.03432 (-81.54%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি TRIA (TRIA) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই TRIA প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

TRIA-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি TRIA-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

TRIA-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

TRIA মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 40% | বিয়ারিশ 60%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJগোল্ডেন ক্রসK > Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
পিভট পয়েন্টপ্রাইস > R2R2 এর উপরেউচ্চ মূল্য অঞ্চলে সাম্প্রতিক "সবচেয়ে ব্যয়বহুল" রেঞ্জের চেয়ে দামি।
StochRSI> 80ওভারবট অঞ্চলস্বল্পমেয়াদী মূল্য খুব দ্রুত বাড়ছে, পুলব্যাকের ঝুঁকি লক্ষ্য করুন।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDগোল্ডেন ক্রসDIF > DEAবুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)প্রাইস > উপরের ব্যান্ডউপরের ব্যান্ড স্পর্শ বা অতিক্রম করা"ব্যয়বহুল" প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
RSI (14)ওভারবট> 70সামান্য দ্রুত বাড়ছে, স্বল্পমেয়াদী গতি সম্ভবত স্থগিত হবে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

TRIA_USDT 4 ঘণ্টার চক্রে 0.01048 পর্যন্ত চলছে, এবং মূল্যটি R2 হাব পয়েন্ট 0.009692-এর উপরে অবস্থিত। বর্তমান মূল্য কেন্দ্রীয় স্তর 0.009022 থেকে বেশ দূরে অবস্থিত, যা উচ্চ মূল্যের প্রসারিত অঞ্চলে পড়েছে। গড় লাইনের ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে বাছাই করা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করছে না, এবং মূল্য ও হাব ব্যবস্থার মধ্যে স্থানগত বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কাঠামোগত দিক থেকে, নীচের দিকে ঘন লেনদেনের এলাকার সমর্থন অভাব রয়েছে, ফলে উচ্চ মূল্যের অবস্থানে খালি স্থানের চিহ্ন স্পষ্ট। MACD সূচক গোল্ডেন ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, আর গতিশক্তি সূচক সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ঊর্ধ্বমুখী বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। RSI অতিরিক্ত ক্রয়ের অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা দেখাচ্ছে ক্রয়ের শক্তি সংক্ষিপ্ত সময়ে অত্যধিক কেন্দ্রীভূত হয়েছে। KDJ এবং StochRSI সূচকের মান উচ্চ স্তরে বিলীন হওয়ার প্রবণতা দেখাচ্ছে, এবং দ্রুত ও ধীর সূচকগুলোর মধ্যে স্তর বিভাজনের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে। ব্লিংক ব্যান্ড বিস্তৃত হয়ে গেছে, এবং দোলনার মাত্রা উচ্চ স্তরে অব্যাহত রয়েছে। গতিশক্তির বিতরণ অসম হওয়ায়, সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মূল্য বৃদ্ধির হার গড় পুনর্মূল্যায়নের গতির চেয়ে বেশি, যা প্রযুক্তিগত সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। নিকটবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্য সীমা হল R2 হাব পয়েন্ট 0.009692, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 7.5% দূরে। এই স্থানটি নীচের দিকে প্রথম কাঠামোগত সমর্থন হিসেবে কাজ করে। দূরবর্তী সামঞ্জস্যপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্তর হল 0.009022, যা বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 13.9% দূরে। S1 স্তর 0.00879 হল দ্বিতীয় স্তরের সমর্থন হিসেবে বিবেচিত হয়। উপরের দিকে কোনো স্থির হাব প্রতিরোধ স্তর নেই, তাই পূর্বের সর্বোচ্চ মূল্যের কাছে তৈরি হওয়া তরলতার সীমানার দিকে নজর রাখতে হবে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

TRIA এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য TRIA (TRIA) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, TRIA এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
TRIA (TRIA) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, TRIA এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে TRIA এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? TRIA এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, TRIA প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ TRIA কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

TRIA দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে TRIA কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে TRIA কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার TRIA (TRIA) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং TRIA তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে TRIA (TRIA) কিনবেন নির্দেশিকা

TRIA দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

TRIA এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে TRIA (TRIA) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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TRIA (TRIA) কী?

Tria is a self-custodial neobank that unifies spending, trading, and earning across all chains, without bridges, gas, or custodians. Digital money has advanced faster than the infrastructure supporting it. Stablecoins, tokenized assets, and onchain payments are now widely understood, but most people and businesses still can't use them easily. Complex steps like bridging, managing gas, and switching chains create barriers that make crypto feel slow and technical instead of simple and usable. Tria closes this gap by rebuilding how money moves onchain. It works as a self-custodial neobank for everyday users and an interoperable payments infrastructure for developers and institutions - two connected layers that make crypto work seamlessly for both consumers and enterprises.

TRIA সম্পর্কিত রিসোর্স

TRIA সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

অফিসিয়াল TRIA ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: TRIA সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 14:21:46 (UTC+8)

TRIA (TRIA) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

TRIA সম্পর্কে আরও জানুন

TRIA USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে TRIA-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে TRIA USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে TRIA (TRIA) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ TRIA প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
TRIA/USDT
৳0.9495717
৳0.9495717৳0.9495717
+0.25%
19.55M (USDT)

আরও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কে জানুন

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

TRIA-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

TRIA
TRIA
BDT
BDT

1 TRIA = 0.9495717 BDT