Swash প্রাইস (SWASH)
আজ Swash (SWASH)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় --% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SWASH থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি SWASH-এর জন্য $ 0।
Swash বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SWASH। গত 24 ঘণ্টায়, SWASH এর ট্রেড হয়েছে -- (নিম্ন) এবং -- (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SWASH গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -- পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ---তে পৌঁছেছে।
Swash এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম --। SWASH এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে । এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো --।
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আজকে, Swash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 30 দিনে, Swash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 60 দিনে, Swash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
গত 90 দিনে, Swash থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন -- ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
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2040 সালে, Swash এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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সোয়াশ (SWASH) কী?
সোয়াশ হল একটি সরঞ্জাম ও পরিষেবার ইকোসিস্টেম, যা মানুষ, ব্যবসা এবং ডেভেলপারদের ডেটার অন্তর্নিহিত মূল্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম করে, ডেটাকে একত্রিত করে, নিরাপদে ভাগ করে এবং এর মূল্য অর্থায়ন করে।
মানুষকে তাদের ডেটা ভাগ করে নিতে প্রণোদিত করা হয়, যাতে তারা তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করেই আয় করতে পারে
ব্যবসাগুলি টেকসই এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায়ে উচ্চমানের, শূন্য-পক্ষের ডেটা অ্যাক্সেস করতে পারে
ডেভেলপাররা সহজেই একটি সহযোগিতামূলক ডেভেলপমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে সিস্টেম সেটআপ এবং তৈরি করতে পারেন।
সোয়াশ ডেটার মালিকানা পুনরায় কল্পনা করছে, ডেটা অর্থনীতির সকল অংশীদারকে আয় করতে, অ্যাক্সেস করতে, তৈরি করতে এবং ডেটার জন্য একটি তরল ডিজিটাল ইকোসিস্টেমে সহযোগিতা করতে সক্ষম করছে।
সোয়াশ কী বিশেষ?
সোয়াশ এই সমস্যাগুলির সমাধান হিসেবে জন্ম নিয়েছে, বর্তমান ডেটা পদ্ধতিকে সংস্কার করার জরুরী প্রয়োজনের দ্বারা চালিত। ব্যক্তিদের ক্ষমতা হারানোর একটি ব্যবস্থার পরিবর্তে, আমরা এমন একটি ব্যবস্থায় প্রতিস্থাপন করছি যেখানে মানুষ তাদের ডেটার মর্যাদা ফিরে পেতে পারে, ব্যবসাগুলি সফল হতে পারে এবং ডেভেলপাররা সহজেই উদ্ভাবন করতে পারে।
সোয়াশ বিভিন্ন পণ্য এবং সমাধানের মাধ্যমে ডেটার মালিকানা পুনরায় কল্পনা করছে, যা ফার্স্ট ওয়েভ সমাধান নামে পরিচিত: ডেটা ইউনিয়ন: ইউনিয়নের সদস্যদের তাদের ডেটার মূল্যের জন্য পুরস্কৃত করে একটি সামষ্টিক শক্তি হিসেবে ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে অপ্টিমাইজ করা
sIntelligence: সমস্ত শিল্পের ব্যবসাগুলিতে অনন্য অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসা একটি কাস্টমাইজেবল, সম্পূর্ণ ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম
sApps: সোয়াশ ইকোসিস্টেমকে পরবর্তী প্রজন্মের ডেটা সমাধান তৈরির জন্য সরঞ্জাম, সম্প্রদায় এবং সংস্কৃতি দিয়ে প্রসারিত করা
sCompute: উদ্ভাবনকে অ্যাক্সেসের সাথে একত্রিত করে সাইটে ডেটা কম্পিউটেশন ক্ষমতা বাস্তবে পরিণত করা
সোয়াশ (SWASH) কয়টি কয়েন প্রচলনে আছে?
সোয়াশ মূল্য শৃঙ্খলা তার নেটিভ টোকেন (SWASH) দ্বারা চালিত। SWASH ইকোসিস্টেমের মধ্যে বিভিন্ন ব্যবহারের ক্ষেত্র রয়েছে এবং Ethereum, xDai এবং Polygon একীভূত করে একটি ক্রস-চেইন ইউটিলিটি এবং গভর্নেন্স টোকেন হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটি অংশীদারদের একটি কনস্টেলেশন এবং তাদের নেটিভ মুদ্রার সাথে একীভূত হবে, যা মূল্যের পারস্পরিক উন্নয়ন, বৃদ্ধি প্রবণতা এবং ব্যবহারকারীর সুবিধাজনক অভিজ্ঞতা সম্ভব করবে।
যেহেতু SWASH-এর চাহিদা নেটওয়ার্কের গ্রহণযোগ্যতার সাথে বাড়বে, উৎপাদিত মূল্য টোকেনের সরবরাহ সামঞ্জস্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, সম্ভবত নিয়মিত টোকেন ‘বার্ন’ করে।
সোয়াশ প্রসারণ চালু হওয়ার পর, SWASH টোকেনের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি হবে:
প্রণোদনা: একটি প্রণোদনা ব্যবস্থা হিসেবে, ইকোসিস্টেমের অংশীদাররা তাদের অংশগ্রহণের বিনিময়ে SWASH টোকেন দ্বারা পুরস্কৃত হবে।
লেনদেন: সমস্ত বাজার, প্ল্যাটফর্ম এবং অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে সমস্ত ডেটা লেনদেন SWASH-এ বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা এবং বিশ্লেষণ প্ল্যাটফর্মের (sIntelligence), ডেটা কম্পিউটেশন পরিবেশের (sCompute) এবং Swash প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি সমাধানগুলির (sApps) মধ্যে উৎপাদিত মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
গভর্নেন্স: SWASH টোকেন হোল্ডাররা যে প্রকল্পগুলিকে SWASH DAO ফান্ড থেকে অর্থায়ন করতে দেখতে চান সেগুলির জন্য ভোট দিতে পারে, নতুন রোডম্যাপ উন্নয়ন বা পরিবর্তন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং টোকেন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে অংশ নিতে পারে।
গুণ বাড়ানো: মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এবং সামষ্টিকভাবে তাদের ডেটার মূল্য সামাজিক উন্নয়নের কাজে অবদান রাখতে পারে এবং এটিকে সোয়াশ বিশ্বের মধ্যে এবং বাইরে মূল্য বিনিময়ে ব্যবহার করতে পারে, যেমন উপার্জন পণ্যে রূপান্তর করা বা তরলতা স্টেক করা।
SWASH হল নেটওয়ার্কের নেটিভ ইউটিলিটি টোকেন, যার মোট সরবরাহ 1 বিলিয়ন। টোকেনের বন্টন নিম্নরূপ:
সম্প্রদায় এবং প্ল্যাটফর্ম পুরস্কার (14%)
ইকোসিস্টেম এবং DAO বৃদ্ধি (14%)
ফাউন্ডেশন (15%)
টিম এবং এডভাইজর্স (15%)
ফাউন্ডার্স (15%)
প্রি-সিড রাউন্ড (9%)
সিড রাউন্ড (3%)
স্ট্র্যাটেজিক রাউন্ড (5%)
প্রি-সেল রাউন্ড (5%)
পাবলিক সেল (5%)
তরলতা সরবরাহ (5%)
কোনটির বর্তমান দাম Swash?
Swash (SWASH) এর লাইভ দাম হল Tk0.1903935810863094400000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Swash বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Swash বর্তমানে বাজারে #2451 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk189434411.72997705000000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
SWASH এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
SWASH এর প্রচলিত সরবরাহ হল 994960022.3593615 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Swash এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Swash এর দাম Tk0.1896230504182499800000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.1906344487273615200000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Swash এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Swash এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk116.7777938314995000000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.1859866863882851600000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে SWASH এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Swash এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় -0.00% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Outlier Ventures Portfolio সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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