PHILCOIN প্রাইস(PHL)
আজ PHILCOIN (PHL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02193, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.78% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান PHL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি PHL-এর জন্য $ 0.02193।
PHILCOIN বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3901 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 PHL। গত 24 ঘণ্টায়, PHL এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02001 (নিম্ন) এবং $ 0.025 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.9330571942012122 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.000828659014263877।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, PHL গত ঘণ্টায় +0.27% এবং গত 7 দিনে +16.58% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 187.31K-তে পৌঁছেছে।
PHILCOIN এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 187.31K। PHL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 5000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 109.65M।
PHILCOIN এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.001
|+4.78%
|30 দিন
|$ +0.00911
|+71.06%
|60 দিন
|$ +0.01693
|+338.60%
|90 দিন
|$ +0.01693
|+338.60%
আজ, PHL এর পরিবর্তন $ +0.001 (+4.78%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ +0.00911(+71.06%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, PHL এর প্রাইস $ +0.01693 (+338.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.01693 (+338.60%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
2040 সালে, PHILCOIN এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Philcoin is the world’s first philanthropic coin that’s changing the way giving happens. Built on the belief that everyone should have the power to give and receive, Philcoin is the Get2Give rewards token within the PhilSocial ecosystem: users earn rewards through referrals, transactions, and platform engagement, and unlock those rewards by giving back to verified causes.
PHILCOIN সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
