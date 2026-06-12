OSCAR প্রাইস (OSCAR)
আজ OSCAR (OSCAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.000618, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.65% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান OSCAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি OSCAR-এর জন্য $ 0.000618।
OSCAR বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 541,394 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 890.73M OSCAR। গত 24 ঘণ্টায়, OSCAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00055828 (নিম্ন) এবং $ 0.00062132 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.02294087 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00053897।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, OSCAR গত ঘণ্টায় +1.79% এবং গত 7 দিনে +10.80% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 84.78K-তে পৌঁছেছে।
OSCAR এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 541.39K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 84.78K। OSCAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 890.73M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 890715311.0047919। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 541.39K।
+1.79%
+3.65%
+10.80%
+10.80%
আজকে, OSCAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, OSCAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0001329884 ছিল।
গত 60 দিনে, OSCAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002150469 ছিল।
গত 90 দিনে, OSCAR থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000428827364265295 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+3.65%
|30 দিন
|$ -0.0001329884
|-21.51%
|60 দিন
|$ -0.0002150469
|-34.79%
|90 দিন
|$ -0.000428827364265295
|-40.96%
2040 সালে, OSCAR এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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OSCAR সম্পর্কে কী?
Oscar হল একটি বিখ্যাত মিম, যেখানে একটি ট্র্যাম্পোলিনে শিবা ছবি দেখা যায়, যা ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছিল। এটি ছিল রাইওশি যখন বিশ্বের সামনে শিবা ইনু টোকেন উপস্থাপন করেছিলেন তখন তিনি প্রথম ব্যবহার করা মিমও ছিল—এই পরিচিত Medium আর্টিকেলে "All Hail The Shiba!" (২ আগস্ট, ২০২০) শিরোনামে। Oscar এই আর্টিকেলে দেখা যায়, রাইওশি নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, "এরপর আমরা আরও কিছু বন্ধুদের বলব এবং WOW MOON LAMBO PUMPPPPPPY।" অনেকে হয়তো বলবে এটি রাইওশির নিজস্ব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যেখানে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে Oscar একদিন বাস্তবে অস্তিত্বে আসবে।
OSCAR কী বিশেষ করে তোলে?
Oscar হল একটি CTO টোকেন যা শিবা সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে এবং নেতৃত্ব দিচ্ছে, এবং এটি Paradox Designer-এর সমর্থনও পেয়েছে। Paradox শিবা ইনু টোকেন তৈরির প্রথম দিন থেকেই রাইওশির সঙ্গে ছিল, রাইওশির Telegram গ্রুপের প্রথম সদস্য হিসেবে এবং Discord-এও এর সফলতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও, Paradox Designer হল ঐতিহ্যবাহী শিবা ইনু টোকেনের লোগোর শিল্পী, যা এখন বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত এবং বিখ্যাত।
কোনটির বর্তমান দাম OSCAR?
OSCAR (OSCAR) এর লাইভ দাম হল Tk0.07594704192356400000 BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
OSCAR বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
OSCAR বর্তমানে বাজারে #3428 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk66532803.90803561200000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
OSCAR এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
OSCAR এর প্রচলিত সরবরাহ হল 890725087.0047919 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
OSCAR এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, OSCAR এর দাম Tk0.0686079523706914400000 (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk0.0763550422135093600000 (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
OSCAR এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
OSCAR এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk2.8192414492767502600000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk0.0662349145397140600000। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে OSCAR এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
OSCAR এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 3.65% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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