Metti Token প্রাইস(MTT)
আজ Metti Token (MTT)-এর লাইভ প্রাইস $ 31.44, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.50% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MTT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MTT-এর জন্য $ 31.44।
Metti Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #3732 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 0.00 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 0.00 MTT। গত 24 ঘণ্টায়, MTT এর ট্রেড হয়েছে $ 31.34 (নিম্ন) এবং $ 31.75 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 159.13148291639322 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 3.009680156954041।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MTT গত ঘণ্টায় 0.00% এবং গত 7 দিনে -2.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 538.33K-তে পৌঁছেছে।
Metti Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 0.00, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 538.33K। MTT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 0.00 এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4998730। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 157.20M।
Metti Token এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|আজ
|$ -0.158
|-0.50%
|30 দিন
|$ -7.92
|-20.13%
|60 দিন
|$ -13.11
|-29.43%
|90 দিন
|$ -87.21
|-73.51%
আজ, MTT এর পরিবর্তন $ -0.158 (-0.50%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -7.92(-20.13%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MTT এর প্রাইস $ -13.11 (-29.43%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -87.21 (-73.51%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Metti Token (MTT) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Metti Token প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, Metti Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.
Metti Token সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
