MOG Coin (MOG) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস
MOG Coin (MOG) প্রাইস পরিবর্তন
|বর্তমান প্রাইস
|24ঘন্টা
|7 দিন
|30 দিন
|90 দিন
|$0.00000010241
|--
|+3.03%
|-1.63%
|-30.34%
MOG Coin মূলধন প্রবাহ
|ইতিহাস
|নেট ইনফ্লো
|প্রাইস
|2026-08-20
|$0.02 M
|0.00
|2026-08-19
|$0.04 M
|0.00
|2026-08-18
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.00
|2026-08-16
|$0.02 M
|0.00
উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।
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MOG USDT (Futures ট্রেডিং)
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MEXC-তে MOG Coin (MOG) মার্কেটে ট্রেড করুন
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ডিসক্লেইমার
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