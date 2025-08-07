MARS4 সম্পর্কে আরও

MARS4 লোগো

MARS4 প্রাইস(MARS4)

MARS4 (MARS4) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00009893
$0.00009893$0.00009893
+3.72%1D
USD

MARS4 এর লাইভ প্রাইস ডেটা এবং তথ্য

MARS4(MARS4) বর্তমানে 0.00009888USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ 245.53KUSD। MARS4 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

MARS4 এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

$ 50.49K USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
+3.72%
MARS4 এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
2.48B USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ MARS4 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। MARS4 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

MARS4 এর প্রাইস পারফর্মেন্স USD

MARS4 এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ +0.0000035482+3.72%
30 দিন$ -0.00001391-12.34%
60 দিন$ -0.00002822-22.21%
90 দিন$ -0.00002502-20.20%
MARS4 আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, MARS4 এর পরিবর্তন $ +0.0000035482 (+3.72%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

MARS4 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.00001391(-12.34%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

MARS4 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, MARS4 এর প্রাইস $ -0.00002822 (-22.21%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

MARS4 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ -0.00002502 (-20.20%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

MARS4 এর প্রাইস সম্পর্কিত তথ্য

MARS4 এর সর্বশেষ প্রাইসিং এর বিবরণ জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00009423
$ 0.00009423$ 0.00009423

$ 0.00009958
$ 0.00009958$ 0.00009958

$ 0.08849
$ 0.08849$ 0.08849

-0.50%

+3.72%

+11.42%

MARS4 এর মার্কেট সম্পর্কিত তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 245.53K
$ 245.53K$ 245.53K

$ 50.49K
$ 50.49K$ 50.49K

2.48B
2.48B 2.48B

MARS4 (MARS4) কী?

Mars4 - centered ecosystem where you can explore a virtual Mars Metaverse, own and customize your land property and even reap the rewards of the world’s first revenue-generating NFT! Mars4 users purchase land plots where they can later cultivate civilisations and create economies. Landlords can build upon, rent and sell their lots.

MEXC-তে MARS4 উপলব্ধ, যা আপনাকে সরাসরি আমাদের প্ল্যাটফর্মে টোকেন কেনা, হোলফ করা, ট্রান্সফার করা এবং স্টেক করার সুবিধা প্রদান করে। আপনি একজন অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন বা ক্রিপ্টোকারেন্সির জগতে একজন নবাগত, MEXC আপনার MARS4 এর বিনিয়োগগুলিকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করার জন্য একটি ইউজার-ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে। এই টোকেন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য, আমরা আপনাকে আমাদের ডিজিটাল অ্যাসেটের পরিচিতির পৃষ্ঠা দেখতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

এছাড়াও, আপনি যা যা করতে পারবেন:
- আপনি কীভাবে আপনার হোল্ডিং থেকে রিওয়ার্ড পেতে পারবেন তা দেখতে MARS4 এর স্টেকিংয়ের প্রাপ্যতা চেক করতে পারবেন
- সাম্প্রতিক মার্কেট ট্রেন্ড এবং বিশেষজ্ঞের ইনসাইট সম্পর্কে অবগত থাকতে আমাদের ব্লগে MARS4 সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ পড়তে পারবেন।

আমাদের বিস্তৃত রিসোর্সগুলি আপনার MARS4 কেনার অভিজ্ঞতা সহজ এবং জ্ঞানগর্ভপূর্ণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে আপনি আত্মবিশ্বাসের সাথে বিনিয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব টুল এবং জ্ঞান পান তা নিশ্চিত করা যায়।

MARS4 এর প্রাইস প্রেডিকশন

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো MARS4, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। MARS4 এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের MARS4 এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

MARS4 প্রাইসের ইতিহাস

MARS4 এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা MARS4 এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের MARS4 এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।

MARS4 (MARS4) এর টোকেনোমিক্স

MARS4 (MARS4) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। MARS4টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

MARS4 (MARS4) কীভাবে কিনবেন

MARS4 কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ MARS4 কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।

MARS4 থেকে স্থানীয় মুদ্রা

1 MARS4 থেকে VND
2.6020272
1 MARS4 থেকে AUD
A$0.0001512864
1 MARS4 থেকে GBP
0.0000731712
1 MARS4 থেকে EUR
0.000084048
1 MARS4 থেকে USD
$0.00009888
1 MARS4 থেকে MYR
RM0.0004192512
1 MARS4 থেকে TRY
0.0040214496
1 MARS4 থেকে JPY
¥0.01453536
1 MARS4 থেকে ARS
ARS$0.1301043264
1 MARS4 থেকে RUB
0.0079094112
1 MARS4 থেকে INR
0.0086500224
1 MARS4 থেকে IDR
Rp1.5948384864
1 MARS4 থেকে KRW
0.1373324544
1 MARS4 থেকে PHP
0.00561144
1 MARS4 থেকে EGP
￡E.0.0047996352
1 MARS4 থেকে BRL
R$0.0005369184
1 MARS4 থেকে CAD
C$0.0001354656
1 MARS4 থেকে BDT
0.0119980992
1 MARS4 থেকে NGN
0.1514238432
1 MARS4 থেকে UAH
0.0040847328
1 MARS4 থেকে VES
Bs0.01265664
1 MARS4 থেকে CLP
$0.09571584
1 MARS4 থেকে PKR
Rs0.0280186368
1 MARS4 থেকে KZT
0.0533615808
1 MARS4 থেকে THB
฿0.0031958016
1 MARS4 থেকে TWD
NT$0.002956512
1 MARS4 থেকে AED
د.إ0.0003628896
1 MARS4 থেকে CHF
Fr0.000079104
1 MARS4 থেকে HKD
HK$0.0007752192
1 MARS4 থেকে MAD
.د.م0.0008938752
1 MARS4 থেকে MXN
$0.0018371904
1 MARS4 থেকে PLN
0.0003599232
1 MARS4 থেকে RON
лв0.000430128
1 MARS4 থেকে SEK
kr0.0009462816
1 MARS4 থেকে BGN
лв0.0001651296
1 MARS4 থেকে HUF
Ft0.033574704
1 MARS4 থেকে CZK
0.0020745024
1 MARS4 থেকে KWD
د.ك0.0000301584
1 MARS4 থেকে ILS
0.0003391584

