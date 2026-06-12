Mambo প্রাইস (MAMBO)
আজ Mambo (MAMBO)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.59% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান MAMBO থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি MAMBO-এর জন্য $ 0।
Mambo বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 51,078 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 1.00T MAMBO। গত 24 ঘণ্টায়, MAMBO এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.00000659 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, MAMBO গত ঘণ্টায় -- এবং গত 7 দিনে -3.35% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 9.97-তে পৌঁছেছে।
Mambo এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 51.08K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 9.97। MAMBO এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 1.00T এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 51.08K।
--
+0.59%
-3.35%
-3.35%
আজকে, Mambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Mambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Mambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Mambo থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+0.59%
|30 দিন
|$ 0
|-21.09%
|60 দিন
|$ 0
|+37.39%
|90 দিন
|$ 0
|--
2040 সালে, Mambo এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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ম্যাম্বো সম্পর্কে ম্যাম্বো হল Ethereum-এর একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক মেমেকয়েন, যার মধ্যে একটি মজাদার, অসাধারণ গরিলা চরিত্র রয়েছে, এবং এর লক্ষ্য হল blockchain দখল করা, যা 100% খাঁটি, উন্মাদ $MAMBO শক্তি দ্বারা সমর্থিত।
ম্যাম্বোকে অনন্য করে তোলে কীম্যাম্বো তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের কারণে আলাদা হয়ে ওঠে, যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্যগত কোনো উপকারিতা না থাকা, একটি অপ্রচলিত রোডম্যাপ এবং একটি উদ্দীপনাময় কমিউনিটি, যা সবই একটি পরমাণু স্তরের শক্তি এবং একটি উন্মাদ পদ্ধতি দ্বারা চালিত।
ম্যাম্বোর ইতিহাসম্যাম্বোর ইতিহাসকে "পবিত্র মঙ্কি স্ক্রোল" বলা হয়, যদিও এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি।
ম্যাম্বোর আগামী পর্বম্যাম্বোর মোট সরবরাহ 1 বিলিয়ন, এবং আগত ও যাত্রী লেনদেনের উপর 0% কর রয়েছে, যা 100% উন্মাদনার প্রতিশ্রুতি দেয়।
ম্যাম্বো কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারেম্যাম্বো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ তরলতা প্রদর্শন করে, যা এর শক্তিশালী আঁকড়ানোর সাথে তুলনীয়।
কোনটির বর্তমান দাম Mambo?
Mambo (MAMBO) এর লাইভ দাম হল Tk BDT। এই রিয়েল-টাইম মূল্যায়ন ধারাবাহিকভাবে আপডেট করা হয় এবং প্রধান বৈশ্বিক এক্সচেঞ্জগুলির মূল্য সংহত করে নিশ্চিত করে যে আপনি একটি সঠিক বাজার হার দেখতে পাচ্ছেন।
Mambo বাজারে কীভাবে অবস্থান করছে?
Mambo বর্তমানে বাজারে #6770 র্যাঙ্কে অবস্থান করছে, যার সমর্থনে রয়েছে Tk6277059.88247864400000 বাজার মূলধন। এই র্যাঙ্কিং তরলতার গভীরতা, সামগ্রিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা এবং প্রচলিত টোকেনের সরবরাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়।
MAMBO এর প্রচলিত সরবরাহ কত?
MAMBO এর প্রচলিত সরবরাহ হল 1000000000000.0 টোকেন, যা উন্মুক্ত বাজারে উপলব্ধ পরিমাণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই সংখ্যাটি বাজার মূল্যায়ন, বিরলতা এবং দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির গতিবিধি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
Mambo এর ২৪ ঘন্টার দামের পরিসর কত?
গত ২৪ ঘন্টায়, Mambo এর দাম Tk (২৪ ঘন্টার সর্বনিম্ন) এবং Tk (২৪ ঘন্টার সর্বোচ্চ) এর মধ্যে ট্রেড করেছে। এই অস্থিরতার পরিসর ব্যবসায়ীদের স্বল্পমেয়াদী গতিবিধি এবং বাজারের অনিশ্চয়তা বুঝতে সহায়তা করে।
Mambo এর সর্বকালের উচ্চতা এবং সর্বকালের নিম্নতম থেকে কত দূরে?
Mambo এর সর্বকালের উচ্চতা ছিল Tk0.0008098559972108200000, যখন সর্বনিম্ন রেকর্ড করা দাম (ATL) ছিল Tk। এই ঐতিহাসিক মানদণ্ডগুলি ব্যবসায়ীদের দীর্ঘমেয়াদী দামের সম্ভাবনা এবং চক্র মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।
আজকে MAMBO এর ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?
গত ২৪ ঘন্টায় ট্রেডিং ভলিউম হল Tk--, যা বর্তমান বাজারের অংশগ্রহণকে প্রতিফলিত করে। উচ্চ ভলিউম প্রায়ই বিনিয়োগকারীদের আরও বেশি আগ্রহ এবং বাজারে আরও গভীর তরলতাকে ইঙ্গিত করে।
Mambo এর সাম্প্রতিক প্রবণতার দিক কী প্রভাবিত করছে?
গত ২৪ ঘন্টায় 0.58% এর বর্তমান দামের গতিবিধি বাজারের মনোভাব, ট্রেডিং কর্মকাণ্ড, ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক কারণ এবং Meme,Ethereum Ecosystem সম্পর্কিত ইকোসিস্টেম বিশেষ আপডেট দ্বারা গঠিত হয়। হঠাৎ ভলিউম বৃদ্ধি তীব্র দামের গতিবিধির কারণ হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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