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MEXC AI-এর উন্নত অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সহ GMX-এর প্রতিদিনের আপডেট সরবরাহ করে। এখনই সর্বশেষ দৈনিক ইনসাইট পান!MEXC AI-এর উন্নত অ্যানালাইসিস টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং বিনিয়োগের সুযোগ সহ GMX-এর প্রতিদিনের আপডেট সরবরাহ করে। এখনই সর্বশেষ দৈনিক ইনসাইট পান!

GMX সম্পর্কে আরও

GMX প্রাইসের তথ্য

GMX কী

GMX হোয়াইটপেপার

GMX অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

GMX টোকেনোমিক্স

GMX প্রাইস পূর্বাভাস

GMX ইতিহাস

GMX ক্রয়ের গাইড

GMX-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

GMX স্পট

GMX USDT-M ফিউচার

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GMX (GMX) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

GMX (GMX) আজকের টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস

GMX অ্যানালাইসিস পৃষ্ঠাটি GMX দৈনিক পারফরম্যান্স, প্রাইসের ট্রেন্ড এবং মূল প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর AI-জেনারেট করা ইনসাইট প্রদান করে। এটি সম্ভাব্য মার্কেটের গতিবিধি, ট্রেডিং সুযোগ এবং উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত ধরণগুলি হাইলাইট করে। নিচের GMX-এর অ্যানালাইসিস সম্পর্কে আরও জানুন।

GMX (GMX) প্রাইস পরিবর্তন

বর্তমান প্রাইস24ঘন্টা7 দিন30 দিন90 দিন
$6.863--+4.60%+6.78%-2.73%
GMX প্রাইস সম্পর্কে আরও জানুন

GMX টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস মূলত প্রাইস ও সাধারণ সূচকগুলো দেখে ট্রেন্ড এবং মোমেন্টাম বোঝার চেষ্টা করে। নিচে GMX-এর একাধিক টাইমফ্রেমের স্বয়ংক্রিয় স্ন্যাপশট আছে, যা বর্তমান টেকনিক্যাল বাইস এবং পরবর্তী চার্ট সংকেত দেখাচ্ছে। এটি একটি টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ—নিশ্চিত পূর্বাভাস নয়, তাই অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা করুন এবং ঝুঁকি সঠিকভাবে পরিচালনা করুন।

শক্তিশালীবিক্রিরপরামর্শবিক্রি করুননিরপেক্ষকিনুনশক্তিশালীকেনারপরামর্শ
কিনুন
বিক্রি করুন 5
নিরপেক্ষ 4
কিনুন 17
চলমান গড়:শক্তিশালী কেনার পরামর্শবিক্রি করুন 2নিরপেক্ষ 1কিনুন 11
টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর:কিনুনবিক্রি করুন 3নিরপেক্ষ 3কিনুন 6
নাম
ক্লাসিক
ফিবোনাক্কি
R3
6.8613
6.8586
R2
6.8586
6.8571
R1
6.8573
6.8561
PP
6.8546
6.8546
S1
6.8533
6.8531
S2
6.8506
6.8521
S3
6.8493
6.8506

GMX মার্কেট সিগন্যাল

বর্তমান মোট ওপেন অর্ডারের ভলিউম
-0.01M
$1.24 M
$1.26 M
অপেক্ষমাণ ক্রয় (USDT)
অপেক্ষমাণ বিক্রয় (USDT)
3 দিনের সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য
-0.02M
3-দিনের সক্রিয় ক্রয়
$0.05 M
3-দিনের সক্রিয় বিক্রয়
$0.07 M
7 দিনের সক্রিয় ক্রয়-বিক্রয়ের পার্থক্য
0.00M
7-দিনের সক্রিয় ক্রয়
$0.15 M
7-দিনের সক্রিয় বিক্রয়
$0.15 M

উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।

GMX মূলধন প্রবাহ

নেট ইনফ্লোGMXUSDT-এর প্রাইস
ইতিহাসনেট ইনফ্লোপ্রাইস
2026-08-20$0.01 M6.82
2026-08-19$0.02 M6.73
2026-08-18$0.00 M6.54
2026-08-17-$0.06 M6.63
2026-08-16$0.00 M6.73

উপরের ডেটা পাবলিক মার্কেটের তথ্য থেকে সংকলিত এবং শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। MEXC আর্থিক পরামর্শমূলক পরিষেবা প্রদান করে না। বিনিয়োগের আগে অনুগ্রহ করে একজন পেশাদারের সাথে কথা বলুন।

GMX সম্পর্কে আরও জানুন

MEXC-তে GMX (GMX) মার্কেটে ট্রেড করুন

স্পট এবং ফিউচার মার্কেট এক্সপ্লোর করুন, লাইভ GMX প্রাইস ও ভলিউম দেখুন এবং সরাসরি ট্রেড করুন।

পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
GMX/USDT
$6.863
$6.863$6.863
+2.06%
8.38K (USDT)

ডিসক্লেইমার

এই উপাদানে প্রদত্ত তথ্য বিনিয়োগ, কর, আইনগত, আর্থিক, হিসাবরক্ষণ বা অন্য কোনো পেশাদার পরামর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে না, এবং কোনো অ্যাসেট কেনা, বিক্রি বা হোল্ড করার সুপারিশ হিসাবেও কাজ করবে না। MEXC Learn শুধুমাত্র তথ্যবহুল উদ্দেশ্যে এই কন্টেন্টটি প্রদান করে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ প্রদান করে না। অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে আপনি জড়িত ঝুঁকিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং বিনিয়োগের সময় সতর্কতা অবলম্বন করেন। ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জন্য MEXC দায়ী নয়।

GMX-থেকে-USD ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6.863 USD