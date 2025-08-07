Elixir Games (ELIX) কী?
Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.
Elixir Games এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো Elixir Games, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। ELIX এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Elixir Games এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Elixir Games প্রাইসের ইতিহাস
ELIX এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা ELIX এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের Elixir Games এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
Elixir Games (ELIX) এর টোকেনোমিক্স
Elixir Games (ELIX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ELIXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
Elixir Games সম্পর্কিত রিসোর্স
Elixir Games সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Elixir Games সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
Elixir Games (ELIX) এর লাইভ প্রাইস 0.003791 USD।
Elixir Games এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 932.30K USD। ELIX এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.003791USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
Elixir Games (ELIX) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 245.93M USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, Elixir Games (ELIX) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.23604 USD।
Elixir Games (ELIX) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 20.42K USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
