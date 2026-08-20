Nebula3 প্রাইস(SN3)
আজ Nebula3 (SN3)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.0003052, যা গত 24 ঘণ্টায় 4.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান SN3 থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি SN3-এর জন্য ৳ 0.0003052।
Nebula3 বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ -- এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই -- SN3। গত 24 ঘণ্টায়, SN3 এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.0002783 (নিম্ন) এবং ৳ 0.000312 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস -- এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস --।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, SN3 গত ঘণ্টায় -0.23% এবং গত 7 দিনে +8.57% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.80K-তে পৌঁছেছে।
BSC
Nebula3 এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ --, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 58.80K। SN3 এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে -- এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 305.20K।
-0.23%
+4.31%
+8.57%
+8.57%
Nebula3 এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +0.001539627
|+4.31%
|30 দিন
|৳ -0.0001043
|-25.48%
|60 দিন
|৳ -0.0002462
|-44.65%
|90 দিন
|৳ -0.0004921
|-61.73%
আজ, SN3 এর পরিবর্তন ৳ +0.001539627 (+4.31%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.0001043(-25.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, SN3 এর প্রাইস ৳ -0.0002462 (-44.65%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.0004921 (-61.73%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Nebula3 (SN3) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Nebula3 প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Nebula3-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
SN3 মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বুলিশ, বুলিশ 72% | বিয়ারিশ 28%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|গোল্ডেন ক্রস
|K > D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম বাড়ছে, তাপমাত্রা উর্ধ্বমুখী।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|MACD
|গোল্ডেন ক্রস
|DIF > DEA
|বুলিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
【বাজারের গঠন】 SN3_USDT কটি 4 ঘণ্টার সময়সীমায় বর্তমান মূল্য 7.831E-4, যা হাবের মধ্যখালি 8.08E-4 এর নিচে 3.08% নিচে অবস্থান করছে। একই সাথে এটি S1 সমর্থন 7.51E-4 এর উপরে 4.27% উপরে একটি সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রয়েছে। MA এবং EMA গ্রুপ উভয়ই 5-6 টি ক্রয় সংকেত দিয়েছে, যা ছোট ও মধ্যমেয়াদী গড়ের সিস্টেমে একতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে। মূল্য হাব ব্যবস্থার নিচের অংশে চলছে, তবে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন স্তর ভেঙে যায়নি। 【গতিশীলতার অবস্থা】 MACD ইন্ডিকেটর একটি ক্রসওভার আকারে প্রদর্শিত হচ্ছে, যেখানে দ্রুত এবং ধীর লাইনের গতিশীলতা ঊর্ধ্বমুখী দিকে একত্রিত হতে শুরু করেছে। RSI মাঝারি নিরপেক্ষ পরিসরে চলছে, এবং ক্রয়-বিক্রয়ের গতিশীলতায় এখনও কোনো স্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে না। ছোট মেয়াদী গড়ের সিস্টেম এবং মধ্যমেয়াদী ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর একই দিকে চলছে, এবং গতিশীলতার বিতরণ প্রধানত ক্রয়ের দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Nebula3 এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
Nebula3 দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে SN3 কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Nebula3 কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Nebula3 (SN3) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।
Nebula3 এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Nebula3 (SN3) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Nebula3 is a Multi-chain GameFi platform converting proven Web2 games into scalable Web3 titles.
Nebula3 সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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