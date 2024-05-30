ELIX

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

নামELIX

র‍্যাঙ্কNo.2099

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.16%

সার্কুলেশন সরবরাহ245,925,876.77188587

সর্বোচ্চ সরবরাহ1,500,000,000

মোট সাপ্লাই1,499,994,210.560958

সার্কুলেশন রেট0.1639%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.18068135424224743,2024-05-30

সর্বনিম্ন প্রাইস0.002922262113844027,2025-08-11

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

ভূমিকাElixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

